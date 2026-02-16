Ausbreitung eindämmen: Imker bekämpfen die Asiatische Hornisse in Steinen

Imker in Steinen haben sich ausbilden lassen, um Nester der Asiatischen Hornisse zu entfernen. Eine spezielle Lanze kam dafür schon mehrfach zum Einsatz.
Wenn in Steinen die Asiatische Hornisse gesichtet wird, stehen Rainer Eiche, seine Ehefrau Verena Christen, Martin Weber, Giovanni Turturo und Jeanette Rogowski parat. Die Imker haben nach Angaben von Eiche eine Ausbildung zum Nestbekämpfer absolviert. In Online-Schulungen der Universität Hohenheim haben sie gelernt, woran man Asiatische Hornissen und ihre Nester erkennt und entfernt.