Was hat sich im Schramberger Gemeinderat und der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr bewegt und was sind Arbeitsfelder, welchen Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr eine hohe Bedeutung zumisst? All das erfuhren die Besucher des Sommerempfangs am Freitagabend in einem festlichen Rahmen.

Dorothee Eisenlohr ging dabei näher auf folgende politische Arbeitsfelder ein: die Förderung des sozialen Miteinanders, die Stärkung der Wirtschaftskraft und die Verlangsamung des Klimawandels. Zu allen drei Feldern führte sie bei ihrer Rede an der Konzertmuschel im Park der Zeiten mehrere Beispiele aus.

Bei der Förderung des sozialen Miteinanders sei der „Markt der Kulturen“ ein gutes Beispiel, führte Eisenlohr aus. Es handle sich dabei um eine ihrer Lieblingsveranstaltungen in Schramberg. Es sei einfach schön, wenn Menschen aus Thailand, der Türkei, Rumänien oder Kroatien ihre Kultur und Landesküche präsentieren würden. Die kulturelle Vielfalt der Stadt Schramberg sei eine Stärke, wenn es uns als Gesellschaft gelinge diese richtig zu nutzen. Die Stadt Schramberg investiere deshalb Energie, Herzblut und Gelder, um Bildung, Integration und soziales Miteinander zu fördern.

Eine wichtige Rolle im Feld der Förderung des sozialen Miteinanders würden außerdem Kindertagesstätten, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen und Kultur ausmachen. Außerdem sei dieses politische Anliegen auch in Bezug auf Geflüchtete sehr wichtig. Auch wenn aktuell wenige Geflüchtete nach Schramberg kommen würden – im ersten Quartal des Jahres seien es nur sieben gewesen, suche die Stadt weiter nach freien Wohnungen zum Anmieten.Alle freien Wohnungen außerhalb der Talstadt seien für die Flüchtlingsunterbringung interessant und Vermieter könnten sich mit einem Wohnungsangebot beim Juks melden.

Die Förderung der Wirtschaftskraft ist aus Sicht Eisenlohrs elementar, da viele Ausgaben der Stadt sich durch eingenommene Gewerbesteuern finanzieren würden. Es sei also auch ein wichtiges Interesse der Stadt Schramberg, dass sich Gewerbetreibende in Schramberg wohl fühlen.

Im Bereich der Stärkung der Wirtschaftskraft führte Eisenlohr aus, dass die Dachmarke „Make it in Schamberg“ ins Leben gerufen worden sei, welche auf das Profil des Wirtschaftsstandorts einzahle. Ein erster Impuls dieser Initiative sei die im Mai gestartete „KI Impact Group“, welche sich mit der Anwendung der Künstlichen Intelligenz in Unternehmen beschäftige. Auch die Stadt Schramberg halte Ausschau danach, in welcher Form ein Einsatz möglich und sinnvoll sei.

Baut Wohnungsbaugesellschaft wieder?

Die Pop-up-Läden würden ebenfalls helfen, den Schramberger Wirtschaftsstandort zu beleben, sagte Eisenlohr. Außerdem hätte das Schaffen eines Wohnangebots eine große Bedeutung, da Arbeitskräfte eine nahe gelegene Wohnung bräuchten.Hier wolle die Stadt nun neue Wege gehen: In den kommenden Jahren soll geprüft werden, ob die Schramberger Wohnungsbaugesellschaft SWB neben der Verwaltung von Häusern auch wieder als Bauherrin aktiv werde.

Den Klimawandel beschrieb Eisenlohr als eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Dieser müsse verlangsamt werden und eine Anpassung an die neuen Bedingungen erfolgen. Die Stadt habe etwa das Ein-Euro-Ticket für Stadtfahrten im ÖPNV eingeführt und baue Bushaltestellen barrierefrei um. Außerdem wurde ein Lärmaktionsplan erstellt, der nun mit sich bringe, dass demnächst in etlichen viel befahrenen Straßen Tempo 30 gelten werde. Außerdem würde neben dem Rathaus in der Marktstraße nun eine begrünte Fläche mit einem Trinkwasserbrunnen geschaffen.

Die Gäste, darunter Prominente aus Politik und Wirtschaft, die Feuerwehr, das DRK und ganz gewöhnliche Bürger fühlten sich bei der Veranstaltung sichtlich wohl.