Ausblick VfB Stuttgart: Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Der Pokalsieger hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – und nun äußert sich Fabian Wohlgemuth zur Entwicklung der Mannschaft und zu den Erwartungen in 2026.

Die letzte Aktion des Jahres ist noch in guter Erinnerung. Chris Führich flankte von links in den Strafraum, Deniz Undav erreichte den Ball mit dem Kopf. Länger und länger flog die Kugel ins Toreck – unerreichbar für den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Es hätte in der Nachspielzeit das Tor ins Glück sein können, der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Kalenderjahres für den VfB Stuttgart.

Doch es ertönte ein Abseitspfiff. Eine Sache von Zentimetern. Also hieß es 0:0 statt 1:0 und Tabellensechster statt Fünfter in der Fußball-Bundesliga. Der VfB schloss den ersten Teil der Saison dadurch mit dem Gefühl ab, auf einem guten Weg zu sein – aber ebenso mit der Gewissheit, dass etwas mehr Punkte drin gewesen wären. So richtet sich der Blick der Stuttgarter auf das neue Jahr, in dem sie durchstarten wollen.

Neues Selbstverständnis in Weiß und Rot

„Der Erfolg von gestern definiert die Erwartung von morgen. Das ist bei unserem Entwicklungstempo noch einmal eine zusätzliche Herausforderung. Wir müssen dranbleiben und brauchen einen extra langen Atem“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zu den kommenden Monaten. Vor allem der Triumph im DFB-Pokal prägt dabei ein neues Selbstverständnis in Weiß und Rot.

Der VfB träumt nicht nur von Titeln, er traut sich den Gewinn auch zu, wie der Kapitän Atakan Karazor zuletzt die Ambitionen der Mannschaft formuliert hat. Einer Mannschaft, die sich zunächst wieder finden musste und nun vollends zum Spitzenteam aufsteigen möchte. Die nächsten Reifeprüfungen stehen gleich in den ersten Begegnungen nach der Weihnachtspause an: bei Bayer Leverkusen (10. Januar) und gegen Eintracht Frankfurt (13. Januar).

Schlag auf Schlag geht es für den VfB gegen zwei Champions-League-Teilnehmer, ehe die Rückrunde offiziell beginnt. „Wir sind sehr erfolgreich ins vergangene Kalenderjahr gestartet“, erinnert sich Wohlgemuth, „und konnten den Spannungsbogen in der Liga dann nicht wie gewünscht halten. Das wollen wir in diesem Jahr unbedingt besser machen.“

Mit drei Ligasiegen und einem Erfolg in der Königsklasse begannen die Stuttgarter in 2025 fulminant. Mit der desillusionierenden Niederlage gegen Paris Saint-Germain kam der Bruch, der schließlich das internationale Aus bedeutete und national letztlich nicht über Rang neun hinausführte. Nur der Pokalgewinn in Berlin überdeckte die Schwächen und brachte den VfB erneut auf die europäische Bühne, die wichtig ist, um Spieler wie Bilal El Khannouss zu locken oder Spieler wie Angelo Stiller zu halten.

Angelo Stiller treibt die VfB-Elf an. Foto: Baumann

Der Ehrgeiz, sich in der Tabelle weiter nach oben zu schieben, ist groß – und die Qualität im Team vorhanden. In Stürmer Jeremy Arevalo (Racing Santander) kommt ein zusätzlicher Perspektivspieler hinzu. „Zudem bleiben uns zwei weitere Wettbewerbe, um den VfB national und international weit vorne zu positionieren. Auch hier streben wir das maximal Mögliche an“, sagt Wohlgemuth. Im DFB-Pokal treten die Stuttgarter im Viertelfinale beim Zweitligisten Holstein Kiel an, und in der Europa League besteht die Chance, direkt in das Achtelfinale einzuziehen. Das würde den Stuttgartern im Februar weitere englische Wochen ersparen – mit den Fernzielen Berlin und Istanbul, den Finalorten im Mai.

Mehr Konstanz gefordert

Das Kerngeschäft bleibt jedoch die Liga. „Wir werden noch mehr Konstanz in unseren Leistungen brauchen. In der Hinrunde waren wir gerade offensiv mit guter Effizienz unterwegs, haben unsere klaren Torchancen zumeist nutzen können. Um weiter vorne dabeizubleiben, wird es allerdings unerlässlich sein, dass wir uns insgesamt mehr Tormöglichkeiten erarbeiten und daraus in der Summe auch mehr Tore erzielen“, sagt Wohlgemuth.

Dazu kommt für den Sportchef, dass der VfB durch die die Rückkehr auf das internationale Parkett wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Die Dauerbelastung ist für die Profis zur Normalität geworden, und der Trainer Sebastian Hoeneß verteilt die Einsätze mit Weitblick – dank eines breiten Kaders. Davon soll die Mannschaft nun profitieren. „Gerade in der Vorbereitung auf unsere Spiele in der Europa League müssen wir diese Erfahrungen nutzen. Wenn wir hier ansetzen, können dies wichtige Schritte sein, um unseren Zielen im kommenden Halbjahr sehr nahe zu kommen“, sagt Wohlgemuth.