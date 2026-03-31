Rechenzentren, Photovoltaik, Katalysatoren oder der «sichere Hafen» für Anleger: Gold, Silber und Platin sind begehrt. Trotzdem spürt die Branche auch negative Folgen des Weltgeschehens.
Pforzheim - Die Edelmetallbranche in Deutschland blickt angesichts der weltpolitischen Lage, wieder steigender Nachfrage nach Gold und hohem Bedarf unter anderem an Silber positiv auf das laufende Jahr. "Die Unsicherheiten und globalen Spannungen nehmen ja nicht ab", sagte Thomas Weiß von der Fachvereinigung Edelmetalle in Pforzheim.