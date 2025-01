Ausblick beim Neujahrsempfang: Drei Altdorfer Vereine haben 2025 Grund zum Feiern

1 Beim Neujahrsempfang wurden verdiente Mitbürger geehrt. Foto: Oswald

Altdorfs Ortsvorsteherin Manuela Steigert hob beim Neujahrsempfang in der Münchgrundhalle die Leistungen von Einzelpersonen, Gruppierungen und Vereinen hervor. Zudem erinnerte sie an die Eingemeindung 1975.









Der Empfang war gut besucht, Steigert begrüßte viele Ehrengäste. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Altdorf unter der Leitung von Markus Obergföll. Mit Zitaten aus der Jahreschronik des damaligen Bürgermeisters Fritz Klasterer erinnerte Manuela Steigert bei ihrer Ansprache an die schwere Zeit der Eingemeindungsphase, die am 1. Januar 1975 Für Altdorf ihren Abschluss fand. Inzwischen hätten sich jedoch Altdorf und die Kernstadt in den vergangenen 50 Jahren sehr gut vernetzt, sodass es seit Jahren keine geografischen oder geistigen Grenzen mehr gebe, betonte die Ortsvorsteherin. „Altdorf konnte insbesondere über die Vereine seine Identität bewahren und sich sogar sich zu einer Perle im Südbezirk der Ortenau entwickeln“, so Steigert.