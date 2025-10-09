Ausblick aufs kommende Jahr: Das ist mit Bad Liebenzells Partnerstädten geplant

Der Vorsitzende der Städtepartnerschaftsvereinigung blickte im Gemeinderat auf das kommende Jahr. Doch ein Vorfall auf dem diesjährigen Partnerschaftstreffen sorgt für Fragen.
Bad Liebenzell hat zwei Partnerstädte: Lourinhā in Portugal und Villaines la Juhel in Frankreich. In der Städtepartnerschaftsvereinigung (SPV) sammeln sich Unterstützer aus Bad Liebenzell. Deren Vorsitzender Günther Wallburg informiert den Gemeinderat über die Tätigkeiten einmal pro Quartal. In der jüngsten Sitzung gab er dem Gremium einen Ausblick auf das kommende Jahr.