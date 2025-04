Ausblick auf Herbst: Durchhaltetraining für den Schramberger Megatrail

1 Sina Armbruster, Jonas Fuß und Tobias Wörner beim künftigen Start- und Zielbereich des Megatrails 2025 Foto: Fritsche

Teilnehmer des 24-stündigen Megatrails rund um Schramberg im September bereiten sich bereits auf die große Herausforderung vor und geben Einblicke in ihre Strategie.









Zum dritten Mal steht am 13. September rund um Schramberg ein Megatrail an: Eine 24-Stunden-Wanderung über 83 Kilometer Länge und 2000 zu bewältigende Höhenmeter auf der Strecke. Ein Event, das nach den Erfahrungen mit den ersten beiden Trails für eine große Nachfrage sorgt: Schon kurz nach dem Vorverkaufsstart waren die 300 Teilnahmetickets in der ersten Dezemberwoche ausverkauft. Es gibt zwar noch eine Warteliste, aber die ist auch schon sehr lang, wie die Veranstalter mitteilen.