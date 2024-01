Ausblick auf das Jahr 2024: Es war nicht alles schlecht – und manches wird sogar gut

1 Freuen sich auch auf das neue Jahr: Schwimmer beim Silvesterbad in Rostock Warnemünde. Foto: dpa /Frank Hormann

Kriege, Klimakrise, Wirtschaftsflaute – negative Schlagzeilen bestimmten das Jahr 2023. Aber es gibt Zeichen für die Zukunft, die Mut machen. Unsere Autorin Ursula Weidenfeld ruft deshalb zu mehr Optimismus für das kommende Jahr auf.









Die Nachrufe auf das Jahr 2023 sind verheerend: Wohin man hört, wird die Wirtschaftsflaute beklagt, die Klimakrise beweint, der Kriegstreiber in Russland angeprangert, der Überfall der Hamas auf Israel und seine Folgen kommentiert. Das neue Jahr werde unweigerlich noch schlimmer, ist der Tenor. Doch manchmal hilft es auch, auf das zu schauen, was besser geworden ist – und was das Zeug hat, gut zu werden. Das gilt sowohl politisch als auch wirtschaftlich.