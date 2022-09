7 Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag werden an vielen Sehenswürdigkeiten in der Region Führungen und Programmpunkte angeboten, so auch auf der Burgruine Hohennagold. Foto: Thomas Fritsch

Das Wochenende steht vor der Tür, im Kalender ist jedoch noch nichts eingetragen? Macht nichts! Hier kommt eine Auswahl von Führungen, Festen und mehr, die 10. und 11. September in der Region stattfinden.















Langeweile gibt es dieses Wochenende nicht. Stattdessen steht jede Menge Kultur auf dem Programm. Ob Tag des offenen Denkmals, Stadt- und Dorffeste oder sportliche Höhepunkte: In den Veranstaltungskalendern der Region findet sich für jeden Geschmack etwas. Wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Das Villinger Innenstadt-Festiviel steigt nach zwei Jahren Pause am Samstag, 10. September. Geboten sind Live Musik, Modenschauen, Kinderprogramm und dazu unter Mitwirkung einiger Vereine und Gastronomiebetriebe ein großes kulinarisches Angebot.

Der zweite Sonntag im September ist in Deutschland als Tag des offenen Denkmals. Daher werden am 11. September Baudenkmäler jeglicher Art kostenfrei zugänglich gemacht. In Villingen-Schwenningen haben dieses Jahr Geschichtsinteressierte an sieben besonderen Orten die Möglichkeit, Denkmalschutz aktiv mitzugestalten. Alle Infos und Orte gibt es unter diesem Link.

Am Wochenende startet der Schwarzwald-Bike-Marathon im Rena-Stadion in Furtwangen. Dieses Jahr wird sogar ein kleines Jubiläum gefeiert, es ist inzwischen der 25. Marathon. Der Samstag beginnt um 12.30 Uhr und steht ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen und ihrer Wettbewerbe. Der Sonntag startet um 7 Uhr, es stehen die eigentlichen Rennen des Bike-Marathons über 42, 60 und 90 Kilometer auf dem Programm.

Nach vier langen Jahren ist es am 10. und 11. September wieder soweit: beim 17-Dreiviertel-Stunden Mofarennen werden im Fischbacher Bubenholz wieder die Motoren dröhnen. Der Startschuss für das Rennen fällt am Samstag um 18.15 Uhr. Für Kuchen, Speisen und Getränke ist gesorgt.

Zum Ausklang der Sommerferien veranstaltet die Hexenzunft Villingen am Wochenende ihr traditionelles Sommerfest am Walkebuck in der Villinger Südstadt. Los geht's am 10. September um 15 Uhr, geboten ist Kinderprogramm sowie Essen und Trinken, abends Spielt Kloster Brass. Am Sonntag darf man sich ab 11 Uhr auf den Frühschoppen freuen.

Kreis Rottweil

Die 37. Auflage des Rottweiler Stadtfestes geht am 10. und 11. September über die Bühne. Getreu dem Motto "50 Jahre Städtepartnerschaft Rottweil – Hyères" gibt es ein an Frankreich orientiertes kulinarisches Angebot. In der Hochbrücktorstraße wird dazu ein französischer Gourmet-Markt aufgebaut. Aber auch darüber hinaus warten jede Menge kulinarische Köstlichkeiten auf die Gäste.

Die Festwoche Boller Mostbesen geht am Samstag weiter. Die Gruppe "Baar Blech" ist zu Gast. Für Kinder werden am Wochenende eine Hüpfburg und das Spielmobil der Stadtjugendpflege mit Fahrzeugen und Spielgeräten aufgestellt. Das Speisenangebot wird mit Zwiebelkuchen ergänzt, solange der Vorrat reicht.

Zum Tag des offenen Denkmals werden in Schramberg Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Falkensteiner Kapelle vorgestellt. Beginn ist um 14 Uhr.

Der Schalke Fanclub Geislingen feiert am Samstag sein Sommerfest auf dem Schloßplatz. Die Liveband "Schleichmichel & friends" tritt auf.

Zurück ins die Jahre 1944/45 geht es am Tag des offenen Denkmals im Ried in Balingen-Engstlatt. An sieben QR-Hör-Stationen erfahren die Besucher, wie Häftlinge, SS-Wachmannschaft und Engstlatter Frauen sich an die dunkle Zeit im Zweiten Weltkrieg erinnern.

Auf dem Schwantelhof in Bitz findet am Wochenende das NRHA Germany Reining Masters im Rahmen des LQH Masters statt. In diesem Jahr locken 30.000 Dollar Preisgeld Reining-Reiter aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland auf die Schwäbische Alb.

Töpfereien, Künstlerateliers und Kunsthandwerkerwerkstätten präsentieren auf dem Melchinger Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am 10. und 11. September ihre Produkte. Wer möchte, kann einigen Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen. Der Markt ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Sängerbund Rangendingen feiert sein Sommerfest am Wochenende erstmals am Mühlesträßle. Das Essen liefert der gelernte Koch Ambros Schmid und seine Truppe. Der Samstag beginnt um 16 Uhr, der Sonntag um 11 Uhr mit Frühshoppen.

Kreis Freudenstadt

Unter dem Motto "Begegnen, erleben, genießen" steigt von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, das diesjährige Stadtfest in Horb. Das Fest soll sich nicht nur auf den Flößerwasen konzentrieren, sondern in der ganzen Stadt stattfinden.

Der TC Talheim veranstaltet am Sonntag, 11. September, die Horber Tennis-Stadtmeisterschaften. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Aussichtsturm Himmelsglück in Schömberg sind die beiden Attraktionen Flyline und Flying Fox am Samstag bis 20 Uhr geöffnet, damit Besucher mit den Seilrutschbahnen in den Sonnenuntergang "fliegen" können. Der Turm ist bis 20.30 Uhr geöffnet. Auch ein kleines Rahmenprogramm unter anderem mit Livemusik von Peldo gibt es ab 17 Uhr.

Am Tag des offenen Denkmals können Besucher im Landkreis unter 20 Angeboten auswählen. Eine Besonderheit stellen dabei solche Denkmäler und Museen dar, die ansonsten nicht geöffnet oder nur eingeschränkt zugänglich sind.

so lässt der gelernte Elektrotechniker Steffen Mast am Sonntag die Öffentlichkeit an seiner Begeisterung für das "Waldhorn" in Ebhausen teilhaben. Hauptattraktion ist der fast in Vergessenheit geratene einstige Bierkeller. Die Führungen finden – je nach Nachfrage – zwischen 13 und 17 Uhr stattfinden. Start der Bewirtung im Biergarten ist bereits um 11.30 Uhr.

In der Siebentälerstadt Bad Herrenalb beginnt um 11.30 Uhr eine Kloster- und Kirchenführung. Treffpunkt ist vor dem Paradies im Klosterviertel. Spannende Einblicke in die Geschichte, den Aufbau und die Funktionsweise der historischen Walcker-Orgel aus dem Jahr 1869 gibt es des Weiteren ab 14 Uhr bei der Führung "Wissenswertes um die Walcker-Orgel". Die Führung findet in der Klosterkirche statt. Geöffnet hat auch das Ziegelmuseum. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher dort die von Hand geformten, historischen Feierabendziegel der Sammlung Bernt bestaunen.

Die Stadt Wildberg beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Im Fokus der Führungen stehen dabei die Kirchen. Gleichzeitig feiert der örtliche Schwarzwaldverein ab 14 Uhr sein Herbstfest im Klosterhof und sorgt für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung mit der Band "Fifty Two". Bereits morgens spielen die "Hardt Stompers" Jazz innerhalb des Kulturprogrammes der Stadt - dazu gibt es ein Weißwurst-Frühstück.

Auch in Nagold haben etliche Sehenswürdigkeiten geöffnet und bieten mit Besichtigungsmöglichkeiten und Führungen ein abwechslungsreiches Programm an. Dazu gehören beispielsweise die Burgruine Hohennagold, die alte Vogtei oder das Schmiedemuseum in Schietingen.