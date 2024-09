Mit 1296 neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen zum Stichtag 28. August 2024 verzeichnet die Handwerkskammer Konstanz 320 weniger neue Auszubildende als im August 2023 (1616 Neueintragungen).

Die niedrigere Zahl lässt sich dadurch erklären, dass Handwerksbetriebe seit Beginn dieses Jahres ihre Ausbildungsverträge selbstständig erstellen und unterschreiben lassen können. Daher kommen die Verträge im Schnitt etwa vier Wochen später als in den Vorjahren bei der Handwerkskammer an.

„Der Vergleich der Eintragungszahlen von Juli 2023 (1285) mit August 2024 (1296) lässt ein ähnlich hohes Ausbildungsengagement wie im Vorjahr erkennen“, meint Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz.

Top Ten der beliebtesten Ausbildungsberufe

Zudem lägen aktuell noch zahlreiche Verträge zur Prüfung vor, und jeden Tag kämen neue hinzu. „Das zeigt, dass das Handwerk als sicherer und zukunftsorientierter Karriereweg nach wie vor attraktiv ist, gerade in Zeiten von wirtschaftlichen Unsicherheiten“, so Rottler.

Besonders in den technischen Berufen gibt es noch viele unbesetzte Ausbildungsplätze. Die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer listet unter anderem 47 freie Ausbildungsplätze für den Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 38 für künftige Elektroniker, gefolgt von Zimmerern (30 freie Ausbildungsplätze), Kfz-Mechatronikern (24) und Schreinern (22).

Diese Berufsgruppen gehören seit Jahren zu den Top Ten der beliebtesten Ausbildungsberufe und sind auch in diesem Jahr besonders begehrt. So haben sich im neuen Ausbildungsjahr bereits 134 junge Menschen für eine Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 142 für den Ausbildungsberuf als Elektroniker und 124 für eine Ausbildung als Zimmerer entschieden.

Spitzenreiter: Kfz-Mechatroniker

„Die anhaltende Nachfrage nach Fachkräften in diesen Bereichen zeigt, wie stark Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Berufsbilder prägen und das Interesse an einer handwerklichen Ausbildung fördern“, ist sich Kammerpräsident Werner Rottler sicher.

Spitzenreiter der Berufe ist in allen Landkreisen der Kfz-Mechatroniker mit 199 Neueintragungen insgesamt. Bemerkenswerter ist das gestiegene Interesse am Bereich Nahrungsmittel: So hat sich etwa die Anzahl angehender Bäcker im Landkreis Konstanz von fünf (August 2023) auf 14 (August 2024) erhöht. Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich fünf Jugendliche mehr für eine Ausbildung zum Fleischer entschieden als im Vorjahr (2023: 3, 2024: 8).

Verträge mit Geflüchteten

71 Ausbildungsverträge wurden bislang mit Menschen geschlossen, die eine Staatsangehörigkeit aus einem Asyl-Herkunftsstaat haben. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien (27), Afghanistan (14), dem Irak (13) und der Ukraine (10).

„Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte sich schnell entscheiden“, rät Rottler. Aktuell sind in der Online-Börse der Handwerkskammer Konstanz unter www.hwk-konstanz.de/ausbildungsplatz mehr als 450 freie Lehrstellen gemeldet.

Online-Börse

Übrigens sind Handwerksbetriebe nicht verpflichtet, ihre freien Stellen bei der Handwerkskammer zu melden und in die Online-Börse einzutragen. Aus Gesprächen mit Ausbildungsbetrieben ist bekannt, dass auch in anderen als den in der Börse verzeichneten Berufen noch Auszubildende gesucht werden.

Neben den freien Stellen in der Lehrstellenbörse, die auch über die App „Lehrstellenradar“ zu finden sind, können sich Interessierte auch an Last-Minute-Börsen oder Berufsorientierungsveranstaltungen in der Region informieren – zum Beispiel beim Azubi-Speed-Dating am 28. November in der Stadthalle Rottweil.

Weitere Informationen sind online auf www.hwk-konstanz.de zu finden.