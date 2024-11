Ausbildungsplätze in Freiburg und Offenburg: Qualifizierte Zuwanderer sind für den Arbeitsmarkt wichtig

1 Haben sich über den Arbeitsmarkt ausgetauscht (von links): Simon Kaiser (IHK Freiburg), Wolfram Seitz-Schüle (HWK Freiburg), Anna Melchior (Arbeitsagentur Freiburg), Christof Burger (Präsident HWK Freiburg), Theresia Denzer-Urschel (Arbeitsagentur Offenburg). Foto: AfA/Hanspeter Fakler

Kammern und Arbeitsagentur blicken auf den Ausbildungsmarkt. Gezielte Zuwanderung bleibt ein wichtiger Baustein in der Region Freiburg.









Link kopiert



Der Ausbildungsmarkt in der Ortenau und im Raum Freiburg hat Luft nach oben. Und für die Betriebe wäre die Lage ausgesprochen düster, wenn nicht immer mehr junge Ausländer vor allem in Berufsfeldern wie der Hotellerie und Gastronomie ihren Weg in den Beruf in Deutschland beginnen würden. Das sind zwei der Erkenntnisse, die von den Arbeitsagenturen (AfA) in Freiburg und Offenburg, der Industrie und Handelskammer südlicher Oberrhein (IHK) in Freiburg und der Freiburger Handwerkskammer (HWK) zu Beginn des Ausbildungsjahres 2024/25 vorgestellt wurden.