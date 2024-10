Ausbildungsmesse Trossingen: So interessant ist die Metro

So interessant ist die Metro

1 Jugendliche können direkten Kontakt zu den Betrieben aufnehmen. Foto: Ingrid Kohler

An den Ständen der Ausbildungsmesse Metro des Gewerbevereins Trossingen im Hohner-Konzerthaus besteht für Jugendliche die Möglichkeit zum direkten Draht zu Betrieben und Institutionen. Die Chancen sind gut, denn viele suchen Azubis.









Auch in diesem Jahr gab das Konzerthaus den Unternehmen eine besondere Plattform des Präsentierens. Dabei flossen seitens der Organisatoren die Erfahrungen der beiden letzten Jahre mit in die neue Konzeption ein. Es sei wichtig, jedes Jahr Änderungen vorzunehmen, „damit es immer spannend bleibt“, sagte Maritta Zöphel, bei der die Fäden der Organisation zusammenliefen. So gab es dieses Mal keinen gemeinsamen Auftakt – die Türen des Konzerthauses standen ab zehn Uhr offen.