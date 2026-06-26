Ausbildungsmesse: Schüler und Aussteller trotzen bei starter-Messe der Hitze

Die 20. Auflage der starter-Ausbildungsmesse ist am Freitagmorgen eröffnet worden. Gut 700 Schüler informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten.
Wie vielfältig die Ausbildungs- und Berufswahlmöglichkeiten sind, und was die Region alles zu bieten hat, das wurde bei der starter-Ausbildungsmesse in Rottweil deutlich, die am Freitagmorgen in der Stadthalle mit dem Ausstellerfrühstück eröffnet wurde. 91 Aussteller präsentieren sich zwei Tage lang. Gut 700 Schüler aus Rottweil und dem Umland schauten sich am Freitag um, informierten sich, nahmen an Gewinnspielen teil, probierten aus und kamen ins Gespräch. Die Ausbildungsleiter und Auszubildenden hatten alle Hände voll zu tun, Fragen zu beantworten.