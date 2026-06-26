Ausbildungsmesse: Schüler und Aussteller trotzen bei starter-Messe der Hitze

Die 20. Auflage der starter-Ausbildungsmesse ist am Freitagmorgen eröffnet worden. Gut 700 Schüler informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten.

Wie vielfältig die Ausbildungs- und Berufswahlmöglichkeiten sind, und was die Region alles zu bieten hat, das wurde bei der starter-Ausbildungsmesse in Rottweil deutlich, die am Freitagmorgen in der Stadthalle mit dem Ausstellerfrühstück eröffnet wurde. 91 Aussteller präsentieren sich zwei Tage lang. Gut 700 Schüler aus Rottweil und dem Umland schauten sich am Freitag um, informierten sich, nahmen an Gewinnspielen teil, probierten aus und kamen ins Gespräch. Die Ausbildungsleiter und Auszubildenden hatten alle Hände voll zu tun, Fragen zu beantworten.

Eine große Herausforderung in diesem Jahr: die Hitze. Bereits zur Eröffnung um 9 Uhr zeigte das Thermometer gut 25 Grad an. Vor allem im Messezelt herrschten hohe Temperaturen. Prospekte, Flyer und Frisbees wurden kurzerhand zu Fächern. Kühle Getränke und schattige Plätze waren heiß begehrt.

Viele Stationen

Trotz der Hitze waren Stadthalle, Zelt, Stallhalle und Freigelände sehr gut besucht. Zeitweise gab es kaum ein Durchkommen. Beim Handwerk in der Stallhalle gab es viele Stationen zum Ausprobieren: Man konnte einen Hocker bauen, Farben ertasten, ein Logo gestalten, Nägel in Holz schlagen und manches mehr. An vielen Ständen gab es – passend zur Fußball-WM – Tischkicker, oder Gewinnspiele, bei denen es Trikots als Preise gab.

Unsere Empfehlung für Sie Messe in Rottweil Mehr als 90 Aussteller bei der „starter“ In die Vielfalt der Berufe eintauchen und eigene Talente entdecken, das kann man auch dieses Jahr wieder bei der Ausbildungsmesse „starter“.

Überaus groß war das Interesse am ersten Messetag bei den Unternehmen, die im Rüstungssektor tätig sind. Seit der Zeitenwende erfährt dieser Bereich der Industrie einen regelrechten Imagewandel und immer mehr junge Menschen sehen hier ihre große Karrierechance. Auch bei der Bundeswehr, die sich im Außenbereich präsentierte, war die Nachfrage groß, ebenso bei der Justiz und der Polizei.

Im Handwerk sind es die Energiewendeberufe, die die jungen Leute interessieren. Auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft ist die Nachfrage groß, bestätigt IHK-Vizepräsidentin und Unternehmerin Bettina Schuler-Kargoll.

Spiegel der Region

Oberbürgermeister Christian Ruf war sichtlich begeistert von der 20. Auflage der starter-Messe, die nicht nur die Wirtschaft der Region abbilde, wie er sagte, sondern den jungen Menschen ein vielfältiges Informationsangebot biete. „Gerade in diesen wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten ist es ein starkes Zeichen, dass sie sich dennoch, oder gerade deswegen, hier positionieren und präsentieren“, lobte Ruf das Engagement der Aussteller, das deutlich zeige, wie wichtig Messen wie die starter seien, um Nachwuchskräfte und Auszubildende zu gewinnen.

„Dass hier alle die Chance haben, einen gemeinsamen Auftritt hinzulegen, das ist eine tolle Sache“, lobte Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz. Viele junge Leute würden die Bandbreite der Berufe nicht kennen, oder bei der Vielfalt auch nicht wissen, was wirklich passt. Da sei die „starter“ eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren und die eigenen Talente zu entdecken.

Öffnungszeiten

Die Messe ist am Freitag noch bis 16 Uhr geöffnet, am Samstag, 27. Juni, öffnet die „starter“ von 10 bis 15 Uhr ihre Türen.