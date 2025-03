„Toll, um Präsenz zu zeigen“, „Super zufrieden“, „Viele gute Gespräche mit Potenzial“: Mit glücklichen Ausstellern und 13 570 Besuchern (Vorjahr: 13 144) ist die dreitägige Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium am Samstag zu Ende gegangen.

300 Unternehmen, Hochschulen, Universitäten, Bildungsinstitute, Kammern und Verbände präsentierten auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen ihre aktuellen Stellen- und Ausbildungsangebote, Studiengänge, Coachings und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Lesen Sie auch

Das sagen die Aussteller

Bei einer Umfrage zeigten sich die Aussteller hochzufrieden über die guten, ernsthaften Gespräche. „Die Jobs for Future lief super”, bilanzierte Claudia Hilf, Ausbilderin beim Drogeriemarkt dm. „An unserem Stand haben sich teilweise lange Schlangen gebildet. Wir freuen uns jetzt auf viele Bewerbungen.“ Fast alle befragten Aussteller haben bereits ihre Teilnahme für 2026 zugesagt.

Gut informiert und zielstrebig die einen, andere noch ganz ohne Plan: Alle Besucherinnen und Besucher profitierten von der persönlichen Beratung am Messestand und staunten oft über die erhaltenen Infos. „Bei uns war das duale Studium dieses Jahr sehr gefragt“, verriet Jasmin Maier von Edeka. „Wir bieten zum Beispiel den Bachelor in BWL Fachrichtung Foodmanagement an. Da muss man erstmal erklären, worum genau es geht. Dafür ist der persönliche Kontakt auf der Messe super!“

Glückliche Besucher

Das fand auch der 17-jährige Levin Oberthür. Er macht gerade seine Fachhochschulreife und suchte auf der Jobs for Future nach einer passenden Ausbildung: „Hier gibt es von A bis Z jeden Job – auch Berufe, die ich vorher gar nicht kannte. Man kann viel lernen!“ Bei Brüninghoff informierten sich dieses Jahr auffallend viele junge Frauen über eine Ausbildung zur Zimmerin. „Handwerk scheint für Mädchen endlich interessanter zu werden“, freute sich Personalerin Janine Rathmann. Gefragt waren außerdem Ausbildung, Studium und Karrieremöglichkeiten bei der Bundespolizei sowie bei der Justizvollzugsanstalt Rottweil: In den gut besuchten Vorträgen im Forum erhielten Interessierte Insider-Tipps zu Einstellungsvoraussetzungen und Co.

Wer seinen Wunschberuf gefunden hat, konnte auf der Jobs for Future sofort aktiv werden und sich direkt beim Unternehmen bewerben. „Wir haben hier auf der Messe sieben Bewerbungen von potenziellen Azubis, Teilzeitkräften und Minijobbern entgegen genommen – pro Tag!“ verriet Manuel Weirich von Norma. Auch bei MS Ultraschall und bei der Nachsorgeklinik Tannheim freute man sich über eingehende Bewerbungsunterlagen. Nicht selten wird daraus eine Festanstellung, bestätigte man am Stand der Traube Tonbach: „Eine Mitarbeiterin, die heute hier mit am Stand steht, kam vor fünf Jahren zu uns – nachdem sie sich damals auf der Jobs for Future über eine Ausbildung informiert hatte.“

Positive Signale

Bei Hahn Automation waren Fachkräfte gesucht. „Wir haben hier bereits am ersten Messetag ein sehr vielversprechendes Gespräch geführt“, so Personalleiterin Susanne Gäbler. „Im Idealfall endet das jetzt in einer Bewerbung.“ Bei der Stiftung St. Franziskus waren viele potenzielle Quereinsteigende am Stand. „Dank des neuen Formats ‚Future Career – Chancen für Fachkräfte‘ waren wir gut vorbereitet und konnten Interessierte direkt über Einstiegsmöglichkeiten in der Altenpflege oder Behindertenhilfe beraten.“

Auch die Fachkräfteallianz freute sich über das große Interesse und gelungene Kooperationen. „Die Jobs for Future hat wieder mal gezeigt, dass sie die bedeutendste Messe für Ausbildung und Studium sowie Fort- und Weiterbildung in unserer Region ist“, so Henriette Stanley, Geschäftsführerin der WiFöG. „Als Wirtschaftsförderin der Region freue ich mich besonders, dass die Fachkräfteallianz SBH hier in diesem Jahr eine zentrale Rolle gespielt und das Messeprogramm mitgestaltet hat: Vom Messeabend mit 100 Gästen über die Fortbildungsangebote für HR-Verantwortliche bis hin zu den kooperativen Angeboten für Weiterbildungsinteressierte konnten wir als Allianz alle Zielgruppen fokussieren. Den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt werden wir nur gemeinsam entgegentreten können – dafür steht die Fachkräfteallianz, in der neben der regionalen Wirtschaftsförderung auch die Messegesellschaft und viele weitere Partnerinnen und Partner vertreten sind. Einen so wichtigen Messestandort hier bei uns in der Region zu haben und Großveranstaltungen wie die Jobs for Future hier durchführen zu können, sind ein wichtiger Standortvorteil, auf den wir stolz sein dürfen!“

Die nächste Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium in Villingen-Schwenningen findet vom 12. bis 14. März 2026 statt.