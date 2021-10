5 Bürgermeister Christian Ruf, hier im Gespräch mit Evelyn Eichinger von ddm hopt&schuler, informierte sich über die Situation der Betriebe. Foto: Siegmeier

Im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch war der Auftakt der 15. "starter"-Ausbildungsmesse, die am Freitag ihre Pforten öffnete. Die Sturmschäden waren indes beseitigt, als gut 700 Schüler am Morgen in die Hallen der hauser.reisen GmbH strömten.















Link kopiert

Rottweil - Es gibt nur freudestrahlende Gesichter an diesem Morgen in den Bushallen auf dem Berner Feld, denn an den 72 Ausstellerständen herrscht dichtes Gedränge, die Schüler suchen zielgerichtet das Gespräch, haben zum Teil schon konkrete Vorstellungen, können ausprobieren und so manchen Beruf gleich haptisch erleben.

Auch die Aussteller freuen sich, dass die Messe wieder in Präsenz stattfinden kann und sind begeistert, dass das Interesse so groß ist. Und obwohl das Sturmtief "Ignatz" die Organisatoren und Aussteller am Donnerstag ob der angerichteten Schäden kurzzeitig verzweifeln ließ, waren am Freitagmorgen alle Sorgenfalten wie weggebügelt. Aussteller und Schüler freuten sich sichtlich auf Begegnungen und Austausch.

Messerundgang am Freitagmorgen

Bereits am Donnerstagabend war die Messe mit dem "starter"-Forum für die 72 Aussteller in der "Event-Schneiderei" eröffnet worden. Oberbürgermeister Ralf Broß hatte den Ausstellern für ihr Engagement gedankt und gemeinsam mit der IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd und Handwerkskammer-Präsident Werner Rottler betont, wie wichtig es sei, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, aufzuzeigen, was die Region zu bieten hat und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Beim Messerundgang am Freitagmorgen informierten sich Bürgermeister Christian Ruf, Gerald Kramer vom Landratsamt, Messeorganisatorin Bettina Weigl, Michaela Crispo als Leiterin des Welcomecenters der regionalen Wirtschaftsförderung S.B.H., Wolf Dieter-Bauer, Geschäftsbereichsleiter Bildung bei der IHK, und Raimund Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, über die Vielfalt des Messeangebots, tauschten sich an den Ständen mit Ausbildungsleitern und Azubis aus und freuten sich über die große Resonanz.n Heute, Samstag, ist die Messe auf dem Berner Feld von 10 bis 16 Uhr geöffnet.