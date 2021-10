2 Zielstrebig: Die jungen Messebesucher suchen ganz gezielt das Gespräch. Foto: Siegmeier

Wirtschaft: 15. Auflage übertrifft die Erwartungen / Aussteller und Organisatoren verzeichnen großen Erfolg















Link kopiert

Rottweil. Die 15. Auflage der "starter"-Ausbildungsmesse hat alle Erwartungen übertroffen. Aussteller und Organisatoren sind mit der Resonanz höchst zufrieden.

"Wir hatten am Samstag noch nie so viele und vor allem interessierte Besucher wie in diesem Jahr", zieht Evelyn Eichinger von hopt & schuler Bilanz. Sie sei nicht mal dazugekommen, selbst über die Messe zu laufen, da am Stand immer etwas losgewesen sei. "Es war wirklich mega. Wir hatten viele gute und lange Gespräche, wir sind ganz begeistert", schwärmt sie.

Auch Andreas Bitzer von Kern Liebers hat nur lobende Worte parat: "Es war sehr, sehr gut. Es ist aufgefallen, dass das Interesse von Schülern und Eltern diesmal sehr hoch war, denn die Verweildauer am Stand war viel länger als sonst. Für uns war das hocheffizient", sagt er.

Den Organisatoren spricht er ein großes Lob aus, denn die Messe an einer neuen "Location" und mit den Coronavorschriften zu organisieren, sei nicht einfach gewesen, macht er deutlich.

Die Schulen hätten im Vorfeld ebenfalls sehr gute Arbeit geleistet. Die Schüler seien nicht nur gut vorbereitet gewesen, sondern hätten auch sehr zielgerichtet nachgefragt. War es in den Vorjahren am Samstagmittag eher ruhiger, strömten dieses Jahr sogar um 14 Uhr, zwei Stunden vor Messeende, noch neue Besucher aufs Gelände.

Die Aussteller sind sichtlich begeistert, dass heuer weniger die Merchandising-Artikel, sondern eher Informationen gefragt waren. "Die Leute kamen zielgerichtet, und wir haben gute Gespräche führen können. Wir sind sehr zufrieden", resümiert Jasmin Springmann von der AOK.

Dem stimmt Nadine Hirt von der Kreissparkasse zu: "Auch bei uns war sehr viel los." Tobias Mayer von Mahle berichtet, dass konkret nach Ausbildungs-, aber auch nach Praktikumsstellen gefragt wurde. "Es waren sehr interessierte Leute unterwegs." "Am Samstag war der Besuch überproportional hoch", freut sich Gunar Heitmann von Trumpf.

Beim Handwerk blickt man ebenso in zufriedene Gesichter. "Es gab viele ganz intensive Gespräche", sagt Susanne Hilla von der Handwerkskammer Konstanz. Viele Leute seien überrascht gewesen, welches Spektrum an Berufen das Handwerk zu bieten hat, sagt sie.

Am Samstagmorgen besuchte der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Rottweil, Markus Finke, die Messe, informierte sich und suchte das Gespräch. Bei den Ausstellern kam dieser Besuch sehr gut an. Sie freuten sich an dem gezeigten Interesse, das Finke bereits vor seinem offiziellen Dienstantritt an den Tag legte.

Messeorganisatorin Bettina Weigl von der städtischen Wirtschaftsförderung und Frank Hugger ziehen ebenfalls eine sehr gute Resonanz. "Wir sind glücklich, dass alle so glücklich sind", sagt Frank Hugger. "Die Messe war sehr, sehr gut und sehr gut besucht. Wir sind froh, dass wir die Sturmschäden weitgehend beseitigen konnten und alle glücklich und zufrieden sind. Die Messe hat unsere Erwartungen weit übertroffen", resümiert Weigl.

So könne man nun mit viel Schwung und Energie die Vorbereitung der 16. "starter"-Ausbildungsmesse angehen – dann hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen.