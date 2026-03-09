Ausbildungsmesse in Lörrach: Wie auf der Cult Firmen um Azubis werben

Während derzeit die angehenden Schulabgänger sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten, steht für die Klassen darunter langsam die Frage an, wie es nach der Schule weitergehen soll. Eine wichtige Informationsveranstaltung hierzu ist seit vielen Jahren die Berufsorientierungsmesse Cult auf dem Haagener Messegelände. Am Freitag und Samstag stellten 130 Aussteller sich und ihre Angebote vor. Manchmal mit einigen Überraschungen.

Die Ausbildungsberufe zum „Kunststoff- und Kautschuktechniker“ oder „Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierer“ haben vermutlich viele Menschen noch nie gehört. Dennoch sind ihre zu fertigenden Produkte mehr oder weniger in unserem Alltag privat oder beruflich vertreten. „Ich bin durch Zufall da reingeraten“, erzählt Michael Wepfer. Er ist Meister und stellvertretender Werkstattleiter bei Kramer Dämmtechnik – und kannte zuvor den Beruf ebenfalls nicht. Ob Wohngebäude oder Firmenanlagen, fast überall wird der Betrieb mit seinen Werkstücken tätig. Um den Beruf bekannter zu machen, betreibt die Firma auch eine enge Kooperation mit anderen Bildungsträgern wie der bbv Akademie.

Industrie ist attraktiv

Ebenfalls ins Handwerk zog es Chiara Spidalieri. Nach einer Ausbildung im Einzelhandel suchte sie mehr Abwechslung und ist nun die erste weibliche Auszubildende zum Maurer und Betonbauer bei der Firma Binder und Blum. „Ich will lieber anpacken und Ideen einbringen“, begründet sie ihren beruflichen Wechsel. Das möchte aber nicht mehr jeder.

Juniorchef David Blum kann noch zwei der vier Ausbildungsplätze für Herbst anbieten. „Für viele ist die Industrie attraktiver“, schätzt er. Alternativ ist der öffentliche Dienst wegen seiner Sicherheit gefragt, wie am Stand der Rentenversicherung zu erfahren ist, die über beide Tage viele Anfragen erhielt.

Wie eine Familie

Für den angehenden Pflegefachmann Claude ist hingegen die Arbeit im Pflegeheim, was er gerne macht. „Man kann eine Beziehung mit den Bewohnern aufbauen. Das ist dann wie eine Familie. Und für mich ist das dann keine Arbeit“, freut sich der aus Kamerun stammende Pflegeschüler und erklärt, wie der Ablauf der generalisierten Ausbildung ist. Mit Glücksrädern oder Spielen, mit denen kleine Preise locken, kommen viele Aussteller ins Gespräch mit den Besuchern. „Wir haben hier einen Kran, den man auch manuell steuern kann. Er wurde in unserer Lehrwerkstatt gebaut“, ist am Stand des Industrie-Ausrüsters Conduktix Wampfler zu erfahren. Ausbildungen und Studium in acht Berufen gibt es dort. Ebenfalls studieren kann man beim Drogeristen Müller. Hier wird aber auch vermehrt nach Schülerjobs gefragt, die in der Regel ab 16 Jahren möglich sind.

Breites Angebot

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu gehen, bietet die Deutsche Bahn in einigen Bereichen inzwischen Umschulungen an, womit die Teilnehmer verkürzt in ihren neuen Job kommen können. In diesem Bereich informiert auch das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung (LNWBB). „Bei uns gibt es eine kostenlose Beratung. Ob Rente, Ehrenamt oder Beruf. Es macht für jeden Sinn“, lädt Miriam Zeller vom IKS Institut für Bildung und Management aus Zell ein sich zu informieren. Dazu gibt es Hinweise zu Finanzierungsmöglichkeiten und Bildungsurlaub.

Während einige Firmen ab Mai schon mit dem Jahrgang 2027 planen, gibt es bei anderen noch freie Ausbildungsplätze für Herbst 2026. Die katholischen Kindergärten im Landkreis suchen in fast jedem Ort noch Mitarbeiter. Ebenso die Feuerwehren, die vor der Halle ihre in der Regel ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen und damit das vielfältige Angebot der Cult abrunden.

Kontakte zu den Ausstellern finden Interessierte unter www.cult-loerrach.de.