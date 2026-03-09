Ausbildungsmesse in Lörrach: Wie auf der Cult Firmen um Azubis werben

Ob Studium, Aus- oder Weiterbildung – die Job- und Bildungsmesse Cult lockte am Wochenende viele Interessierte nach Lörrach.
Während derzeit die angehenden Schulabgänger sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten, steht für die Klassen darunter langsam die Frage an, wie es nach der Schule weitergehen soll. Eine wichtige Informationsveranstaltung hierzu ist seit vielen Jahren die Berufsorientierungsmesse Cult auf dem Haagener Messegelände. Am Freitag und Samstag stellten 130 Aussteller sich und ihre Angebote vor. Manchmal mit einigen Überraschungen.