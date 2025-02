An der Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt gab es erstmals eine Ausbildungsmesse.

Die erste Ausbildungsmesse „Karriere-Kompass“ an der Heinrich-Schickhardt-Schule richtete sich an Schüler der Kursstufe zwölf sowie des Berufskollegs II und bot laut Schule eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich über duale Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bei Unternehmen der Region zu informieren.

Insgesamt nahmen 13 Unternehmen sowie die beiden Dualen Hochschulen Horb und Offenburg an der Messe teil. Die vertretenen Unternehmen waren Arburg, Erfi, Homag, Oest, Lauffer, Schmalz, Rexroth, Vega, Wolf, Fischer, Lacker, Woodward L’Orange und Koch Pac-Systeme. Diese Vielfalt an Ausbildungsanbietern habe es den Schülern ermöglicht, sich umfassend über verschiedene Karrierewege zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Um eine gleichmäßige Verteilung der 90 teilnehmenden Schüler zu gewährleisten, wurde ein durchdachter Ablaufplan umgesetzt. Zu Beginn erhielten die Schüler eine Laufkarte, die sie zu den verschiedenen Ständen führte. Die Laufkarten waren so gestaltet, dass die Standbesucher gleichmäßig auf alle Unternehmen und Hochschulen verteilt wurden. Jeder Schüler war angehalten, die auf der Laufkarte aufgeführten Unternehmen zu besuchen und sich bei jedem Stand einen Stempel abzuholen. Sobald alle fünf Stempel komplett waren, konnten die Schüler weitere Stände nach ihren persönlichen Vorlieben besuchen.

Interessante Gespräche an den Ständen

Um die Teilnahme an der Veranstaltung zusätzlich zu belohnen, fand am Ende der Messe eine Verlosung statt. Alle gesammelten Laufkarten kamen in eine Lostrommel, aus der dann verschiedene Preise verlost wurden.

Die Ausbildungsmesse „Karriere-Kompass“ bot eine hervorragende Plattform, um die Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen, so die Heinrich-Schickhardt-Schule in ihrem Fazit. Die Schule habe eine rege Teilnahme und viele interessante Gespräche zwischen den Schülern sowie den Unternehmensvertretern verzeichnet. Für Bewirtung sorgte die Klasse TGTM11, die im Bistro Waffeln, Schupfnudeln, sowie Kuchen und Getränke verkaufte.