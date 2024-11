Ausbildungsmarkt im Nordschwarzwald: 3940 Stellen gemeldet – aber nicht alle wurden besetzt

Energieversorgung in Horb Wasserkraftwerk produziert seit Wochen keinen Strom mehr

Einen ungewöhnlichen Anblick bietet derzeit die digitale Anzeige am Inselkraftwerk in Horb: Wo sonst die aktuelle Leistung und der Tagesertrag abzulesen sind, stehen die Werte auf Null. Die Stadt erklärt jetzt auf Nachfrage, was mit dem Inselkraftwerk los ist.