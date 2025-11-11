Ausbildungsmarkt im Kreis Lörrach: Weniger Bewerber, viele offene Stellen

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Lörrach bleibt angespannt: Zwar gibt es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, doch nicht immer passen Angebot und Nachfrage zusammen.
Die Agentur für Arbeit hat seit Oktober 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 89 gemeldete Ausbildungsstellen, aber auch 68 Bewerber weniger verzeichnet. Unterm Strich ging dabei die Anzahl an unbesetzten Arbeitsstellen um 102 auf 419 zurück. Insgesamt standen 2104 Interessenten an einer Lehrstelle 2737 offenen Ausbildungsstellen gegenüber.