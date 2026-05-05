Ausbildungsgemeinschaft: Junge Musiker zeigten ihr Können vor voller Halle

Die Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine Atzenbach und Rohmatt, der Feuerwehr-Musik Mambach, und der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg feierte ihr Zehnjähriges mit einem Konzert.
Silvia Hierholzer von der Feuerwehrmusik Mambach begrüßte alle Anwesenden und sprach von einem aufregenden Tag für die Kinder und Jugendlichen. In der Ausbildungsgemeinschaft sind aktuell rund 60 Kinder und Jugendliche. Die Zöglinge begannen das Jubiläumskonzert unter Dirigentin Tina Klotz als Boomwackers mit den Stücken „Auf uns“, „The Lion Sleeps tonight“ und „Die Gedanken sind frei“ wofür es rauschenden Beifall gab. Boomwackers heißt Musik mit verschiedenen Plastikröhren machen.