Ausbildungsgemeinschaft: Junge Musiker zeigten ihr Können vor voller Halle

Die Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine Atzenbach und Rohmatt, der Feuerwehr-Musik Mambach, und der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg feierte ihr Zehnjähriges mit einem Konzert.

Silvia Hierholzer von der Feuerwehrmusik Mambach begrüßte alle Anwesenden und sprach von einem aufregenden Tag für die Kinder und Jugendlichen. In der Ausbildungsgemeinschaft sind aktuell rund 60 Kinder und Jugendliche. Die Zöglinge begannen das Jubiläumskonzert unter Dirigentin Tina Klotz als Boomwackers mit den Stücken „Auf uns“, „The Lion Sleeps tonight“ und „Die Gedanken sind frei“ wofür es rauschenden Beifall gab. Boomwackers heißt Musik mit verschiedenen Plastikröhren machen.

Sandra Keller von der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg kündigte als nächstes das Vororchester mit Dirigent Moritz Zimmerman an. Vom Vororchester hörte man „Little Drummer Man“, „Senorita“, „Song for Memory“, „ Shake it off“ und „The Flintstones“ hervorragend ans Publikum herangetragen und mit rauschendem Applaus belohnt. Als Zugabe hörte man noch „High Hopes“ und den Musikantenmarsch. Keller bedankte sich bei Zimmermann welcher das Orchester von Tina Klotz übernommen hat.

Ida Kiefer sagte die Stücke des Jugendorchesters unter der Leitung von Dirigent Jürgen Kiefer an. Hier spielen Jugendliche die schon das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, Silber oder auch Gold abgelegt haben. Vom Jugendorchester hörte man: „California Dreaming“, „Selections from Les Miserables“, „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „The Greatest Showman“ hervorragend gespielt und mit reichlich Beifall belohnt. Als Zugabe wurde „Der schönste Tag in meinem Leben“ von den Festbänklern gespielt. Dirigent Jürgen Kiefer hat das Konzert organisiert und ist von Anfang an bei der Ausbildungsgemeinschaft dabei.

Zum Abschluss zeigten sich nochmals alle Musiker auf der Bühne und wurden mit Beifall belohnt. Danach hörte man noch den Abschluss-Chor mit „Bruder Jacob“ und „Alle Vögel sind schon da“.

Da der Eintritt frei war, bat man um eine Spende für die Jugendarbeit.