Die Gewinner des MIT-Ausbildungsawards mit Organisatoren, darunter der MIT-Kreisvorsitzende Markus Schindele (hinten, rechts) und der stellvertretende MIT-Landesvorsitzende Tobias Vogt (vorne, rechts).

Passend zu den jüngst in Tokio geehrten besten Sportlern wehte in Nagold ein Hauch von Olympia durch den Hof der Alten Seminarturnhalle. "Ausbildung ist Silber. Leidenschaft ist Gold" lautete das Motto des Ausbildungsawards der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in den Kreisen Calw und Freudenstadt.

Nagold - Neun junge Fachkräfte wurden dabei nicht nur für eine gut oder sehr gut abgeschlossene Ausbildung geehrt, sondern für bemerkenswerte "Extra-Leistungen". In einem Wettbewerb zeigten die jungen Frauen und Männer über den Jahreswechsel 2020/2021 mit selbst produzierten Videos, kreativen Essays und digitalen Präsentationen ihre Leidenschaft für ihren Beruf und ihre Betriebe und kämpften in den drei Kategorien "Industrie", "Handwerk" und "Dienstleistungen/Handel/Gastronomie" um Preise. Für die jeweils ersten Preise der Kategorien winkte Gold im Wert von über 500 Euro pro Preisträger.

"Noten sind wichtig, eine gut oder sehr gut abgeschlossene Ausbildung ohnehin"

"Als Unternehmer und Führungskräfte hier in der Region erleben wir alle die Herausforderungen rund um das Finden und Binden von motivierten und engagierten Nachwuchs-Fachkräften. Das war für uns Motivation zu sagen, wir brauchen einen neuen, einen ganz anderen und hochwertigen Wettbewerb, den MIT-Ausbildungsaward", sagte der MIT-Kreisvorsitzende und Baiersbronner Unternehmer Markus Schindele. "Noten sind wichtig, eine gut oder sehr gut abgeschlossene Ausbildung ohnehin. Gleichwohl wissen wir, was zählt, ist echte Leidenschaft", so sein Nagolder Stellvertreter Carl Christian Hirsch.

"Ich bin mega stolz, heute hier das Gold als Lohn der Arbeit in Empfang nehmen zu dürfen", so der Koch Tobias Lang, der in der Traube Tonbach in Baiersbronn gelernt hat und mit seinem leidenschaftlichen Video die Jury begeisterte.

In der Kategorie Industrie gewann Said Ghasemi vom Neubulacher metallverarbeitenden Unternehmen FiMAB den ersten Preis, die Industriekauffrau Siana Zieher belegte mit ihrem Ausbildungsbetrieb Meva aus Haiterbach den zweiten Platz, Sascha Kabs lernte bei der Dietrich Aldinger GmbH in Nagold und wurde Dritter. Während Ghasemi wie die anderen ersten Preisträger zehn Gramm Gold erhielt, durfte sich Zieher über einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende des Hotels Therme Teinach und Sascha Kabs über einen 100 Euro-Gutschein für das Hotel Rössle in Altensteig-Berneck freuen.

In der Kategorie "Handwerk" gewann Tobias Lang. Kilian Wendel, Schreiner aus Bad Teinach, wurde Zweiter. Der dritte Preis ging an Raumausstatterin Franziska Altenburg, die bei Rolf Benz lernte.

In der Kategorie "Dienstleistungen/Handel/Gastronomie" räumte Katharina Braun vom Hotel Tanne in Tonbach mit ihrem "Poetry slam" und der Liebeserklärung an die Dienstleistung am Gast den ersten Preis ab. Marc Tiburski überzeugte mit seinem Essay und als Einzelhändler mit seiner Leidenschaft für den Sportfachhandel. Jutta Heiland wurde als Hotelfachkauffrau Dritte dieser Kategorie.