Ausbildung zur Landwirtin: Jahrgangsbeste Jasmin Schwer aus Rohrbach über ihre Berufung

1 Der Umgang mit Tieren macht ihr besonders viel Spaß – sogar im Urlaub in Südtirol: Jasmin Schwer aus Rohrbach hat ihre Ausbildung zur Landwirtin als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Foto: /Lena Retschler

Nach dem Aufstehen geht es in den Stall, und Feierabend ist erst, wenn die Tiere ihre letzte Fütterung bekommen haben – das gehörte zu Jasmin Schwers Ausbildung zur Landwirtin. Für sie ist es eine Berufung, für die sie sich immer wieder entscheiden würde.









Jasmin Schwer ist 22, kommt aus Rohrbach – und ist zur Jahrgangsbesten in ihrer Ausbildung zur Landwirtin gekürt worden. Vor etwa einem halben Jahr hat sie ihre dreijährige Lehre in der Landwirtschaft beendet und hat unserer Redaktion erzählt, wie ihre Ausbildung verlief, wie ihre Zukunftspläne aussehen und was ihr die Arbeit zwischen Stall und Feld bedeutet.