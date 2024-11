Erst kürzlich wurde das Gymnasium Hechingen erneut als „Digitale Schule“ ausgezeichnet und setzt nun mit einem neuen Modul im Bereich Medienkompetenz ein weiteres Zeichen für moderne Bildung: In den vergangenen Wochen wurden zehn Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 10 als Schülermedienmentoren ausgebildet. Das berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Das Medienmentorenprogramm umfasste insgesamt 25 Stunden, verteilt auf sechs intensive Sitzungen, die teilweise auch außerhalb der offiziellen Unterrichtszeit stattfanden.

Schüler sollten den Umgang mit modernster Technik erlernen

Drei Sitzungen der Ausbildung wurden von Tobias Gäckle-Brauchler vom Kreismedienzentrum (KMZ) durchgeführt, für weitere drei Sitzungen wurde eine Kollegin zugeschaltet, die gemeinsam mit den Schülern Inhalte vom Bildschirm aus erarbeitete.

Ziel des Programms war es, den zukünftigen Mentoren fundiertes Wissen im Bereich digitale Medien zu vermitteln und sie zugleich mit modernster Technik vertraut zu machen. Das Projekt wurde von Dennis Fuhrich, Abteilungsleiter und Verantwortlicher für Digitalisierung am Gymnasium Hechingen, organisiert und betreut.

Medienmentoren unterstützen Schüler und Lehrer

Zum Abschluss ihrer Ausbildung präsentierten die Medienmentoren ihre Ergebnisse bei einem Infoabend in der Aula des Gymnasiums. Die Schülermedienmentoren hatten im Rahmen ihrer Ausbildung Erklärvideos und Flyer vorbereitet, die praktische Tipps für den bewussten Umgang mit digitalen Medien vermittelten. Dabei ging es unter anderem um einen sinnvollen Umgang mit Bildschirmzeit und den Schutz vor Online-Gefahren wie Cybergrooming.

Die frisch ausgebildeten Medienmentoren sollen in verschiedenen Bereichen des Schulalltags zum Einsatz kommen. Sie könnten künftig als Ansprechpartner für Schüler in einer Mediensprechstunde zur Verfügung stehen oder jüngere Mitschüler in den Teamstunden über Mediengefahren aufklären. Geplant ist dabei auch, die im Workshop entstandenen Erklärvideos einzusetzen, da Ratschläge von Gleichaltrigen oft besser angenommen werden würden als von Lehrkräften, so das Gymnasium. Auch die Lehrkräfte könnten von der Unterstützung der Medienmentoren profitieren.