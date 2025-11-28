Ausbildung Schwarzwald-Baar-Kreis: Bilanz zum Beginn des Ausbildungsjahrs

3973 Ausbildungsstellen und 2508 Bewerberinnen und Bewerber waren für die Ausbildungsvermittlung bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Eine Bilanz für 2025.
Bei den Bewerbern waren es rund 115 Personen (Minus 4,4 Prozent) weniger und die Unternehmen meldeten rund 442 Ausbildungsangebote (Minus 10 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spiegeln sich in der gemischten Bilanz wider – so haben sich die Zahlen der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei den Kammern unterschiedlich entwickelt.