Neben den Ansprachen des Schulleiters und der Lehrkräfte bedankten sich die Schüler laut Mitteilung für die wunderbare Zeit und die immense Unterstützung an der Schule.

Die Feierlichkeiten wurden durch Musikeinlagen der Lehrer und Schüler umrahmt. Auch die Lehrkräfte, darunter Fachbereichsleiterin Petra Röcker, Klassenlehrerin Melanie Riedel und Fachlehrerin Antje Krämer, dankten für das vergangene Jahr und die gute Zusammenarbeit.

Gute Ergebnisse

Sie betonten, dass Fachwissen zwar eine wichtige Voraussetzung für den Beruf sei, aber vor allem das „Herz“ immer bei den zu pflegenden Personen sein müsse. Familienangehörige, Leiter der Einrichtungen sowie die Anleiter und Anleiterinnen begleiteten ihre Auszubildenden zur Zeugnisübergabe und freuten sich über die guten Ergebnisse.

Schulleiter Axel Rombach hob das herausragende Niveau der Ausbildung zur Altenpflegehilfe an den Beruflichen Schulen in Schramberg hervor. Er führte dies auf die hohe Fachkompetenz der Lehrkräfte, ihre umfangreichen Praxiserfahrungen, die gute Lehrer-Schüler-Beziehung und die Qualität der Ausbildung in den Einrichtungen zurück.

Viele Absolventen

Der Schulleiter dankte den Lehrkräften sowie den Anleitern und Anleiterinnen in den verschiedenen stationären und ambulanten Einrichtungen für ihre Arbeit im Rahmen der Ausbildung.

Die Absolventen im Einzelnen: Bianka Koller (Spittel-Seniorenzentrum, Chiara Mey (Preis) (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Noval Ramadan (AWO-Seniorenzentrum, Fritz-Fleck-Haus, Schramberg); Mona Schumacher (Preis) (Spital Rottweil); Yeni Undana (AWO-Seniorenzentrum, Fritz-Fleck-Haus, Schramberg); Mioara Ursu-Maruntel (Spittel-Seniorenzentrum, Schramberg); Alicia Patricia Weißenborn (Sozialstation St. Martin Dunningen).