Ausbildung in Oberndorf: Großer Berufetag mit tollen Gewinnen

40 Aussteller aus der Region präsentierten am Dienstag in der Oberndorfer Neckarhalle ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge. In der Lostrommel gab es interessante Preise.

Modellbau, Medizintechnik, Zahntechnik, Werkzeugbau, Wehrtechnik, Justizvollzug, Zoll, Hotellerie, Finanzwesen, Heizungs- und Solartechnik, Fensterbau, Metallverarbeitung, Fluggerätetechnik, Lasertechnik und, und und... Beim inzwischen dritten Berufetag „Schüler meets Azubi“ in Oberndorf präsentierten in der Neckarhalle 40 Aussteller aus der ganzen Region ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge.

Organisiert wurde der Berufetag erneut vom Handels- und Gewerbeverein mit dem Schulverbund Oberndorf und dem Gymnasium am Rosenberg. Nicht dabei waren in diesem Jahr laut Veranstalter aber die Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz.

Direkter Austausch

Während des ganzen Vormittags besuchten hunderte Schüler den Berufetag; zunächst die Acht- und Neuntklässler aus dem Schulverbund, am späteren Vormittag Schüler aus dem Gymnasium am Rosenberg.

Ein wichtiges Merkmal des Berufetags ist die Möglichkeit der jungen Frauen und Männer, sich an den Ständen direkt mit Auszubildenden auszutauschen; daher auch der Titel „Schüler meets Azubi“, „Schüler trifft Azubi“.

Genauer Zeitplan

Wie schon im vergangenen Jahr gab es beim Berufetag einen festen Zeitplan, um die Gespräche gut zu strukturieren und Chaos in der Halle zu vermeiden. Für die Gespräche an den Ständen, von denen sich die Schüler schon im Vorfeld vier ausgesucht hatten, gab es jeweils 15 Minuten Zeit.

Danach erklang ein akustisches Signal und es wurde zur nächsten Station durchgewechselt. Zum Abschluss gab es dann für alle nochmals 15 Minuten, um sich noch spontan einen fünften Stand aussuchen zu können. Als Anreiz für gute Gespräche hatten die jungen Teilnehmer Laufzettel mit Feldern zum Abstempeln.

Breites Spektrum

Diese Laufzettel kamen am Ende in eine Lostrommel. Erster Preis: ein Tablett; zweiter und dritter Preis: jeweils ein 50-Euro-Gutschein, einlösbar in Mitgliedsbetrieben des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf.

Wichtig war es dem HGV bei der Organisation des Berufetags, dass dieser ein möglichst breites Spektrum an Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen abdeckt. Wer sich im Laufe des Vormittags an den Ständen umschaute, sah viele zufriedene Gesichter.

Medizin und Mechatronik

„Wir hatten gute Gespräche und konnten auch das Interesse an unseren Berufen verstärken“, freute sich zum Beispiel Mohammad Bahaa Alkhatib, Anlagenmechaniker für Heizung- und Klimatechnik bei Müller Solarsysteme in Epfendorf.

Michael Hezel von VBM Medizintechnik aus Sulz-Kastell wusste sogar von einem Bewerber, sich sich explizit auf eine Begegnung bei einem vorangegangenen Berufetag bezog. Kfz-Mechatroniker Tom Ernst vom Autohaus Grossmann in Oberndorf berichtete, dass sich vermehrt Mädchen für technische Berufe interessieren.