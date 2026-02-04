Ausbildung in Oberndorf: Großer Berufetag mit tollen Gewinnen

40 Aussteller aus der Region präsentierten am Dienstag in der Oberndorfer Neckarhalle ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge. In der Lostrommel gab es interessante Preise.
Modellbau, Medizintechnik, Zahntechnik, Werkzeugbau, Wehrtechnik, Justizvollzug, Zoll, Hotellerie, Finanzwesen, Heizungs- und Solartechnik, Fensterbau, Metallverarbeitung, Fluggerätetechnik, Lasertechnik und, und und... Beim inzwischen dritten Berufetag „Schüler meets Azubi“ in Oberndorf präsentierten in der Neckarhalle 40 Aussteller aus der ganzen Region ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge.