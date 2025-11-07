Ausbildung in Kandern: Viel Lob für das „coole“ Gesellenstück

Noah Dürr hat den zweiten Platz beim Gestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ belegt. Die Ausbildung absolvierte er in der Schreinerei „Holz Plus“ in Kandern.
Alljährlich zeichnet die Fachjury des Schreinerverbands Baden „exzellent gestaltete Gesellenstücke im Tischler- und Schreinerhandwerk aus“. Alle drei Treppchenplätze sicherten sich Nachwuchsschreiner aus dem Landreis Lörrach. Der Öffentlichkeit wurden die Gesellenstücke Anfang Oktober im Freiburger Gewerbegebiet Haid vorgestellt. Mehrfach gab es ein „Wow“ für sein Flurmöbel „Quercus Lino“, freut sich der frischgebackene Geselle Noah Dürr im Gespräch mit unserer Zeitung.