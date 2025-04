Ausbildung in Donaueschingen: Carmen Knödler ist beste Auszubildende in ihrem Beruf

1 Carmen Knödler studiert jetzt BWL und Personalmanagement. Foto: Freilacke

Die junge Industriekauffrau erhält die landesweit höchste Auszeichnung der IHK. Ihr Arbeitgeber Freilacke bietet der 22-Jährigen jetzt ein duales Studium an.









Link kopiert



Carmen Knödler wurde im Oktober von der IHK als landesweit beste Auszubildende in ihrem Beruf geehrt. Zusätzlich erlangte sie eine technische Zusatzqualifikation. Schon auf dem Wirtschaftsgymnasium in Donaueschingen erbrachte sie hervorragende Leistungen. Knödler begann im September 2021 ihre dreijährige Ausbildung bei Freilacke. Diese sei in 70 Prozent Praxis im Betrieb und 30 Prozent Theorie in den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen Donaueschingen aufgeteilt gewesen, erklärt die 22-jährige Industriekauffrau.