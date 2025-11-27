Ausbildung in Blumberg: Leidenschaft für sauberes Wasser - sie ist die Zweitbeste im Land

Sabrina Skela aus Blumberg ist die zweitbeste Auszubildende in ihrer Branche im Land. Bei einem Wettbewerb überzeugte sie die Jury mit ihrem Fachwissen und Engagement.
„Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Sabrina Skela, Auszubildende der Stadt Blumberg im zweiten Lehrjahr, zu ihrer Auszeichnung. Gemeinsam mit drei Kolleginnen von der Kerschensteinerschule Stuttgart hatte sich die angehende Umwelttechnologin für Abwasserbewirtschaftung gegen die Konkurrenz behauptet und unterschiedliche Aufgaben an fachbezogenen Stationen gelöst.