Ausbildung in Blumberg: Leidenschaft für sauberes Wasser - sie ist die Zweitbeste im Land

Sabrina Skela aus Blumberg ist die zweitbeste Auszubildende in ihrer Branche im Land. Bei einem Wettbewerb überzeugte sie die Jury mit ihrem Fachwissen und Engagement.

„Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Sabrina Skela, Auszubildende der Stadt Blumberg im zweiten Lehrjahr, zu ihrer Auszeichnung. Gemeinsam mit drei Kolleginnen von der Kerschensteinerschule Stuttgart hatte sich die angehende Umwelttechnologin für Abwasserbewirtschaftung gegen die Konkurrenz behauptet und unterschiedliche Aufgaben an fachbezogenen Stationen gelöst.

Der Wettbewerb stand am 21. Oktober im Rahmen der vierten Landesverbandstagung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) in Pforzheim an. Sabrina Skela überzeugte die Jury laut einer Pressemitteilung mit ihrem Fachwissen und Engagement.

Wie sieht so ein Wettbewerb aus? „Eine Station, die man sich als fachfremder Mensch gut vorstellen kann, war die Station zur Arbeitssicherheit im Kanal“, erklärt Sabrina Skela. Da sei die Arbeit mit Utensilien geprüft und eine Kanalrettung simuliert worden.

„Also, vereinfacht gesagt haben wir gezeigt, wie man sicher im Team und mit Ausrüstung in einen Kanal steigt“, so Sabrina Skela. Auch Berechnungen hätten die Teams anstellen müssen. Dazu gehört für Abwassertechnologen beispielsweise die Bestimmung von pH-Werten.

Zurück in Blumberg wurde die 32-jährige Auszubildende zur Ehrung in das Büro des Bürgermeisters Markus Keller eingeladen. „Diese persönliche Anerkennung hat mich überrascht und sehr gefreut“, sagt Sabrina Skela. Markus Keller würdigte ihren Erfolg. „Wir sind stolz auf die ausgezeichnete Leistung unserer Auszubildenden. Sie zeigt, dass engagierte Nachwuchskräfte bei uns hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten haben“, erklärte er laut einer Pressemitteilung der Blumberger Stadtverwaltung.

Auch Sabrina Skelas Ausbilderin Anna Gerritsen zeigt sich stolz. „Wir hatten Sabrina auf den Wettbewerb nicht vorbereitet, ihr Erfolg freut mich daher doppelt.“ Insgesamt bekomme sie viel Anerkennung beim Kollegium der Kläranlage Blumberg-Aachdorf. „Es ist ein tolles Team, und mir gefällt die bunte Mischung.“

Frauenanteil nimmt zu

Auch unter den Auszubildenden gebe es viele unterschiedliche Menschen, die nicht alle geradewegs von der Schule starten. So fühlt sich Sabrina Skela, die sich mit Anfang 30 innerhalb ihrer zweiten Ausbildung befinde, nicht als Exotin. Und der Frauenanteil im eher männerdominierten Beruf nehme zu. Unter den 89 Auszubildenden sind immerhin fast zehn Prozent weiblich.

Als gelernte Baugeräteführerin sei sie es gewohnt, auch mal die einzige Frau zu sein. „Als Baggerfahrerin ist es wesentlich schwieriger, sich als Frau zu behaupten. Auch wenn ich es liebe, auf dem Bau zu sein“, fügt sie hinzu.

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag zwischen Labor und Außeneinsätzen

Vor allem gefällt der gebürtigen Villingerin die Vielfalt der Ausbildung. Die Berufswahl bietet ihr eine Mischung aus Technik, Biologie, Chemie und Umweltschutz. In der Kläranlage erlebt sie zudem einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zwischen Labor, Außeneinsätzen und Teamarbeit. „Ich bin glücklich mit meiner Wahl. Wir unterstützen uns hier alle gegenseitig, und man hat nie Langeweile“, stellt Sabrina Skela fest.

Der Beruf

Aufgaben

Sabrina Skela sorgt als Umwelttechnologin für Abwasserbewirtschaftung in Blumberg dafür, dass verschmutztes Wasser wieder sauber in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird. Sie überwacht und steuert technische Anlagen wie Belebungsbecken, Pumpwerke oder Messsysteme. Durch Laboranalysen kontrolliert sie Schadstoffe und Prozesswerte. Zudem trägt sie Verantwortung für Umweltschutz, Energieeffizienz und nachhaltige Ressourcennutzung.