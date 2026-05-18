Ausbildung im Zollernalbkreis: „Bewerber sollen nicht auf ein Zeugnis reduziert werden“

Im Zollernalbkreis gibt es für Ausbildungsbeginn Herbst 2026 noch offene Stellen. Deshalb veranstaltet die Agentur für Arbeit in Albstadt ein Speed-Dating.
Ein Speed-Dating folgt eigentlich ganz einfachen Regeln. Wie der englische Name schon zum Ausdruck bringt, dauert es nicht lange (speed: englisch für Geschwindigkeit) und man trifft sich (date: englisch für Verabredung). Man kennt es im Allgemeinen, um jemanden kennenzulernen und auszuloten, ob sich ein zweites Treffen lohnt. Nicht nur bei der Suche nach einem Partner für das Leben, sondern am Mittwoch auch im übertragenen Sinn. Auf der Suche nach einer geschäftlichen Partnerschaft sozusagen. Eben in Form einer Ausbildungsstelle.