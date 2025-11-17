Ausbildung im Nordschwarzwald: So sehen die Zahlen, Daten und Fakten zum Ausbildungsmarkt aus

Die angespannte wirtschaftliche Lage hat sich auch auf den Ausbildungsmarkt im Nordschwarzwald ausgewirkt.
Die Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, zieht eine gemischte Bilanz für das Anfang September begonnene Ausbildungsjahr: „Einerseits ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen deutlich zurückgegangen, andererseits interessieren sich wieder mehr junge Menschen für eine betriebliche Berufsausbildung, das ist gut. Wir haben nach wie vor einen bewerberfreundlichen Ausbildungsmarkt mit mehr gemeldeten Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerbern.“