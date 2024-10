Ausbildung im Nordschwarzwald: IHK feiert in Pforzheim 170 Titelhelden

Unter dem Motto „Titelhelden“ wurden am Freitag im Pforzheimer CongressCentrum 170 anwesende Absolventen gefeiert, die im Zeitraum von Frühjahr 2022 bis Frühjahr 2024 eine IHK-Aufstiegsfortbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Die Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald stand ganz im Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die herausragenden Leistungen der Lehrgangsteilnehmer.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub begrüßte die Gäste und betonte in ihrer Ansprache die wachsende Bedeutung qualifizierter Fachkräfte. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften sei weiterhin groß, und „damit bieten sich für Sie hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt,“ so Traub. Sie hob hervor, dass Weiterbildung nicht nur eine kluge Investition in die Zukunft der Unternehmen sei, sondern auch für jeden Einzelnen eine wertvolle Chance darstelle.

Lesen Sie auch

„Darauf dürfen sie zurecht stolz sein“

„Wir sind in Deutschland führend im dualen Aus- und Weiterbildungssystem. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben in einem der besten Bildungssysteme der Welt gelernt. Darauf dürfen sie zurecht stolz sein. Lassen Sie uns gemeinsam die Wirtschaft in der Region Nordschwarzwald, in Deutschland, Europa und weltweit gestalten. Ich wünsche Ihnen und den Unternehmen, in denen Sie tätig sein werden, viel Erfolg“, ergänzte Knut Lohrisch, Mitglied der Geschäftsführung der IHK und zuständig für den Bereich Berufsbildung.

Lohrisch hob hervor, dass eine berufsbegleitende IHK-Weiterbildung auf der einen Seite Durchhaltevermögen und Engagement erfordere, dass aber auf der anderen Seite die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung im Berufsalltag unschlagbar sei. Er betonte, dass die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften mit beruflicher Weiterbildung bereits heute hoch sei und in den kommenden Jahren wohl weiter zunehmen werde.

Traub wünscht Absolventen viel Erfolg für weiteren Berufsweg

Bevor die Medaillen an die Absolventen überreicht wurden, dankte Traub den 91 anwesenden Angehörigen und Begleitern der Absolventen für ihre Unterstützung sowie den Dozenten und Prüfern für ihr Engagement. Sie wünschte den Absolventen viel Erfolg für ihren weiteren Berufsweg und drückte die Hoffnung aus, dass ihr IHK-Abschluss ihnen neue Chancen eröffnen möge – sei es durch spannende Projekte, verantwortungsvolle Aufgaben oder den nächsten Karriereschritt.

Im Anschluss erfolgte als Höhepunkt des Abends die Ehrung der Absolventen aus 13 verschiedenen IHK-Lehrgängen – charmant moderiert von Julia Hagel. Lohrisch überreichte den Absolventen ihre wohlverdienten Medaillen, während Traub die „frischgebackenen“ Fachkräfte auf der Bühne begrüßte.

Ein Highlight des Abends war der Auftritt der Tänzer von DDC Breakdancer, die für eine schwungvolle und ausdrucksstarke Umrahmung des Programms sorgten. Der Abend endete mit einem gemütlichen Get-together, bei dem DJ Marco für musikalische Untermalung sorgte. Die Gäste konnten sich bei Essen und Getränken austauschen und nutzten die Gelegenheit, um ihr persönliches Netzwerk zu erweitern.