Ausbildung im Kreis Rottweil: Azubis haben gute Chancen

Beim Ausbildungsstart verzeichnet die IHK ein Plus bei Neuverträgen. Probleme sieht man allerdings bei Disziplin und Motivation.

Die Wirtschaft der Region startet mit Rückenwind ins neue Ausbildungsjahr: Zum 1. September wurden bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg 1811 neue Ausbildungsverhältnisse registriert – ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurden 60 Verträge mehr abgeschlossen als 2024. Während die Zahl der Neuverträge landesweit leicht rückläufig ist, zeigt sich die Region attraktiv für die duale Ausbildung.

Für junge Menschen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, stehen die Chancen noch immer gut: Zahlreiche Betriebe in der Region bieten weiterhin freie Ausbildungsstellen in ganz unterschiedlichen Branchen. „Wer sich für eine Ausbildung entscheidet, hat in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hervorragende Perspektiven – in zukunftsstarken Unternehmen“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez.

Praxiseinblicke gefordert

Trotz der positiven Entwicklung sieht die IHK Handlungsbedarf: Vor allem die schulische Berufsorientierung müsse verbindlicher und praxisnäher gestaltet werden. „Noch immer erfahren viele Jugendliche zu wenig über die Chancen einer dualen Ausbildung. Gerade an Gymnasien liegt der Schwerpunkt oft auf akademischen Wegen“, so Albiez.

Die IHKs in Baden-Württemberg fordern deshalb festgelegte Unterrichtsstunden für Berufsorientierung, Freistellungen für Lehrkräfte, ein landesweites Monitoring der Maßnahmen sowie regelmäßige Praxiseinblicke.

Ausbildungsreife ist entscheidend

Eine aktuelle IHK-Ausbildungsumfrage zeigt zudem: Viele Unternehmen sehen Defizite bei Schulabgängern – insbesondere in Belastbarkeit, Disziplin und Motivation.

„Die Ausbildungsreife ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Karrieren. Sie gelingt nur, wenn Schulen und Betriebe eng zusammenarbeiten. Wer früh Kompetenzen entwickelt, ebnet jungen Menschen den Weg in eine sichere berufliche Zukunft“, sagt Thomas Albiez.