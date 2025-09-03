Ausbildung im Kreis Rottweil: Azubis haben gute Chancen

Beim Ausbildungsstart verzeichnet die IHK ein Plus bei Neuverträgen. Probleme sieht man allerdings bei Disziplin und Motivation.
Die Wirtschaft der Region startet mit Rückenwind ins neue Ausbildungsjahr: Zum 1. September wurden bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg 1811 neue Ausbildungsverhältnisse registriert – ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurden 60 Verträge mehr abgeschlossen als 2024. Während die Zahl der Neuverträge landesweit leicht rückläufig ist, zeigt sich die Region attraktiv für die duale Ausbildung.