In knapp zwei Wochen startet das neue Ausbildungsjahr. Wer jetzt noch keine Ausbildungsstelle hat, muss aber nicht verzweifeln.

Im Handwerk sind auch im August noch interessante Ausbildungsplätze zu finden, wie die Online-Ausbildungsplatzbörse der Handwerkskammer Konstanz zeigt.

Über 400 freie Stellen sind unter www.hwk-konstanz.de/lehrstellenboerse gelistet, davon viele in den so genannten Klimawendeberufen wie Elektroniker oder Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Aber auch Bewerberinnen und Bewerber für die Berufe Zimmerer, Schreiner und viele andere Berufe werden noch gesucht, informiert die Handwerkskammer Konstanz.

Schnupperpraktikum sinnvoll

Einer, der seinen Ausbildungsbedarf für dieses Jahr bereits unter Dach und Fach hat, ist Florian Jordan von der Schreinerei Jordan in Villingen. „Wir haben in diesem Jahr 14 Bewerbungen bekommen, das ist super. In manchen Jahren war es nur eine“, erzählt der Schreinermeister erfreut. Bei der Suche nach Nachwuchs setzt er seit einiger Zeit verstärkt auf Social Media – und das offensichtlich mit Erfolg.

Ganz wichtig bei der Auswahl künftiger Auszubildender ist für Jordan ein vorangestelltes Praktikum. „Ohne Schnupperpraktikum nehmen wir keinen. Denn dadurch merkt man recht schnell, ob jemand wirklich will und ob es passt.“

Wer Interesse an einem Praktikum hat, sollte sich einfach direkt bei einem Handwerksbetrieb melden, rät der Unternehmer. „Immer wichtig ist eine ordentliche Bewerbung“, ergänzt er. „Drei zusammengetackerte Fresszettel reichen nicht. Es sollte optisch ansprechend sein. Wenn schon der Firmenname falsch geschrieben ist, wird es schwierig.“

Dass Florian Jordan in diesem Jahr einigen Interessenten absagen musste, tut ihm leid. „Aber viele Kollegen suchen noch und ich gebe den Bewerbern dann gerne entsprechende Hinweise.“

Etwas Bleibendes schaffen

Auch die Handwerkskammer Konstanz hilft jungen Menschen bei der Suche nach dem richtigen Beruf und Ausbildungsplatz weiter, betont deren Präsident Werner Rottler aus Obereschach. „Wer Lust hat, mit den eigenen Händen etwas Bleibendes zu schaffen, ist im Handwerk gut aufgehoben und findet auch im Herbst noch attraktive Ausbildungsangebote“, versichert Rottler.

Der Bedarf an jungen motivierten und qualifizierten Menschen sei nach wie vor hoch, die Berufe würden immer anspruchsvoller. „Viele Absolventen zieht es ins Studium. Aber eine akademische Laufbahn muss nicht unbedingt das Richtige für einen jungen Menschen sein, auch wenn das manche Eltern immer noch glauben. Für viele ist eine solide handwerkliche Ausbildung nach vielen Jahren Schule die bessere Alternative“, so der Kammerpräsident.

Außerdem gebe eine strukturierte und praxisnahe Ausbildung mit interessanten Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zum Meister und zur beruflichen Selbstständigkeit Halt. Diesen Aspekt dürfe man gerade in ungewissen und bewegten Zeiten nicht unterschätzen.

Infos und Ansprechpartner zum Thema Ausbildung sind auf der Website der Handwerkskammer Konstanz unter www.hwk-konstanz.de/ausbildung zu finden.

Zum Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, der die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, gehören eigenen Angaben zufolge über 13 300 Handwerksunternehmen mit etwa 70 000 Beschäftigten und fast 4200 Auszubildenden.