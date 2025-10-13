Ausbildung abgeschlossen: Im Notfall sind sie die Ersten vor Ort in Bad Teinach-Zavelstein

Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein werden zum „Helfer vor Ort“ ausgezeichnet. Sie helfen, noch bevor Sanitäter und Notarzt vor Ort sind.
Vergangenes Jahr hatten sich 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Bad Teinach-Zavelstein – unabhängig von ihren eigentlichen Feuerwehraufgaben – zum Sanitäter im Rettungsdienst ausbilden lassen. Ein Novum im ganzen Landkreis. Damit nahmen sie am Programm „herzsicherer Landkreis / Region der Lebensretter“, kurz RDL, teil. Neun Kameraden ließen sich jüngst zum “Helfer vor Ort“ (HVO) weiterbilden. Ein Zehnter folgt in Kürze.