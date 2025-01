Ausbau im Zollernalbkreis: Wind- und Solarkraft: So geht es weiter

Bauherrengemeinschaften in Bisingen Ein Zuhause für Studenten, Familien, Senioren

In Renningen (Kreis Böblingen) hatte eine Bauherrengemeinschaft ein Mehrgenerationenhaus gebaut. Das Projekt dort ist überaus erfolgreich und in ähnlicher Weise auch auf dem Maute-Areal in Bisingen denkbar. Martina Oberrauch aus Renningen berichtet über den Alltag im 30-Familien-Haus.