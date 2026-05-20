Ausbau des Radwegenetz: Lücke zwischen Mötzingen und Öschelbronn wird geschlossen

Mit dem Spatenstich wurde am Mittwoch der Startschuss für den Bau der Radwegeverbindung zwischen Mötzingen und Öschelbronn gegeben. Sie gilt als wichtiger Lückenschluss.
Der Spatenstich sende das wichtige Signal aus, dass es jetzt losgehe mit dem Bau der Radwegverbindung zwischen Mötzingen und Öschelbronn, sagte Gäufeldens Bürgermeister Benjamin Schmid beim Termin mit seinem Mötzinger Amtskollegen Benjamin Finis, Vertretern des Landratsamtes Böblingen und der Gemeinden sowie der ausführenden Firma Strohäker.