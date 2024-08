Ausbau des Neckarradwegs: Werden am Naturschutzgebiet in Schwenningen Kröten gefährdet?

Werden am Naturschutzgebiet in Schwenningen Kröten gefährdet?

1 Eine Absperrung verwehrt aktuell den Moos-Spaziergängern den Weg, hier wird der Neckarradweg ausgebaut. Foto: Martin Gruhler

Die Stadt baut einen Radweg am Naturschutzgebiet des Schwenninger Mooses aus – eingefleischte Moos-Spaziergänger sehen das Bauvorhaben aber mit argwöhnischen Augen. So sorgen sie sich um die Natur – und um Frösche, die am frischen Asphalt kleben bleiben könnten.









Seit dem 5. August baut die Stadt den Neckarradweg an der Naturparkstation Moos in Richtung Zollhaus aus, wie die Stadt zunächst in einer Pressemitteilung bekanntmachte. Dabei soll der bereits bestehende Radweg um 300 Meter auf eine Breite von drei Metern ausgebaut werden.