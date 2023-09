Mit der Umgestaltung des Neckar Cars-Areal auf der Villinger Straße steht dieser Hauptverkehrsader und dem Einzelhandel im Stadtbezirk Schwenningen bereits eine große Veränderung bevor. Doch der Bau eines Drogeriemarktes mit Wohneinheiten darüber auf dem Gelände des Autohauses soll nicht die einzige bleiben.

Wie aus Unterlagen des ersten Technischen Ausschusses (TA) nach der Sommerpause am 13. September hervorgeht, steht der Verkehrsader quasi eine Generalsanierung bevor. Hier soll alles gründlich umgekrempelt werden: Von der Straße für die Kraftfahrzeuge, über die Gehwege mit einer Ader für Radfahrer bis zum städtischen Grün wird hier nach Plänen der Stadtverwaltung kein Stein auf dem anderen bleiben – ein Millionenprojekt.

Begründet wird das Vorhaben laut der Vorlage des TA mit der Villinger Straße als eine der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen in k Schwenningen. Auch das Radverkehrskonzept der Stadt VS decke sich nicht mehr mit der momentanen Infrastruktur – diese sei für Radfahrer ab der Kreuzung Arminstraße nicht vorhanden.

Bushaltestellen sind nicht barrierefrei

Wie es in der Vorlage weiter heißt, sei eine Sanierung unter „Beibehaltung der derzeitigen Fahrraumaufteilung und Verkehrsführung“ nicht sinnvoll, da „auch zahlreiche und erhebliche verkehrliche und sonstige Mängel bestehen.“

Die Mängel Hierbei wird etwa die Verkehrsqualität für Kraftfahrzeuge aufgeführt. Diese sei zwar gut ausgebildet, im östlichen Abschnitt der Straße sei die Villinger Straße jedoch als zweispurige Einbahnstraße überdimensioniert, außerdem sei der schlechte Fahrbahnzustand spürbar. Die Bushaltestellen seien nicht barrierefrei und die Radfahrer fühlten sich angesichts der häufigen Geschwindigkeitsübertretungen nicht sicher.

Außerdem sei das Radnetz ausbaufähig: Die Radverkehrsanlagen enden an der Kreuzung Wasenstraße, Radfahrer können von dort weiter in die Arminstraße, deren Zustand schlecht sei, oder durch den Durchlass im Wohnblock zur Beethovenstraße fahren. Von dieser komme man jedoch nicht Richtung Zentrum, sondern nach Bad Dürrheim. Deshalb müssten die Radfahrer laut Vorlage „ohne Schutz auf der Straße fahren oder ins umwegige und zeitfressende Nebenstraßennetz ausweichen“.

Für Fußgänger mit Behinderungen seien die Bordsteine zu hoch und auch müssten weite Teile der Kanalanlagen erneuert und „aufdimensioniert“ werden. Die Unwetter in der jüngsten Vergangenheit mit Überflutungen durch Starkniederschläge haben ein Kanalsystem an seinen Grenzen aufgezeigt – auch eine Resilienz gegen Klimaextreme wird als Ziel in der Vorlage aufgeführt.

Bereits im Vorfeld sei eine Untersuchung durch ein Ingenieurbüro durchgeführt worden, dieses kam zu dem Entschluss, dass man östlich der Kreuzung zur Kreuzstraße auf eine Spur verzichten könne und dadurch Radverkehrsanlagen zu etablieren.

Die Neuerungen Das Konzept der Stadtverwaltung werde auf zwei Förderabschnitte unterteilt.

Abschnitt I gelte so von der Kreuzung Arminstraße/Wasenstraße bis Harzer Straße. Hier soll „grundsätzlich neugestaltet“ werden. Grundlegende Änderung seien so der Entfall einer Fahrspur ab der Kreuzstraße, der Neubau von Radverkehrsanlagen in beide Fahrtrichtungen sowie die Optimierung der Knotenpunkte und die Erweiterung von Grünflächen. Durch diese werde jedoch die Parkplatzregelung zwischen der Silcherstraße und Berta-von-Suttner-Straße reduziert: Bei bisher 44 Parkmöglichkeiten soll es in Zukunft nur noch 35 geben.

Bei der Wahl der Radverkehrsanlage sei zunächst die grundlegende Entscheidung, den Radverkehr für die Sicherheit der Radfahrer nicht auf der Fahrbahn zu führen, sondern bordsteingeschützt von der Fahrbahn getrennt, gefallen. Untersucht wurde etwa die Lage des Radweges direkt neben der Fahrbahn, damit seien die Radfahrer stets optimal im Sichtfeld der Autofahrer. In der Vorzugsvariante lägen jedoch die Parkplätze direkt an der Straße, dahinter der Radweg und entlang der Fassaden der Gehweg. Somit müssten die Parkenden den Radweg nicht überqueren. Für Fußgänger soll der Entfall einer Fahrspur eine „erhebliche“ Verbesserung darstellen.

In Abschnitt II von der Grabenäckerstraße bis vor die Kreuzung Arminstraße/Wasenstraße sollen Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, die Knotenpunkte für den Radverkehr optimiert und ein derzeit „deutlich“ zu schmaler Radfahrstraßen durch einen „optimierten“ gemeinsamen Geh- und Radweg ersetzt werden.

Kosten und Zeitplan Als frühestmöglicher Baubeginn führt die Vorlage das Jahr 2025 auf. Als Gesamtausgabenbedarf werde derzeit auf 19 480 000 Euro geschätzt. Das Bauende liege wenn man nach den derzeitigen Planungen geht, aber noch in ferner Zukunft – im November 2034 könnten sich die Schwenninger über eine neugestaltete Villinger Straße freuen.