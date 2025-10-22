Ausbau der Rheintalbahn: Brücken bei Friesenheim werden erneuert

Die Planungen für die Rheintalbahn werden konkreter. Bei den Ratssitzungen von Schuttern und Oberschopfheim hat Friesenheims Bauamtsleiter über die angedachten Maßnahmen informiert.
In Friesenheim verläuft sie durch unterschiedliche Gemarkungen wie Oberschopfheim, Friesenheim und Schuttern. Vor allem Brückenbauwerke sind betroffen. Bei den Sitzungen der Ortschaftsräte von Oberschopfheim und Schuttern stellte Bauamtsleiter Markus Reinbold die betroffenen Brücken und Flächen vor. Eine der Brücken führt über die Autobahn und ist die Verbindung zum Oberschopfheimer Baggersee. Sowohl diese als auch die Leutkirchbrücke über die Bahngleise soll durch einen Neubau an der selben Stelle ersetzt werden. Während die Rad- und Fußwegbrücke über die Rheintalbahn nicht mehr für Autos befahrbar ist, soll die künftige Überquerung eine Fahrbahnbreite von vier Metern bekommen und bis zu 40 Tonnen Schwerlast tragen. Dafür wird sie weder einen Fuß- noch einen Radverkehr gesondert ausweisen. Alle sollen die Brücke mit gegenseitiger Rücksichtnahme passieren. Die Brücke über die Autobahn soll breiter werden. Zur Fahrbahnbreite von vier Metern soll eine Bankette von jeweils 1,5 Metern hinzu kommen. Auch diese soll ebenfalls eine Tragkraft von bis zu 40 Tonnen aushalten.