Aus zwei Teams wird eins: Für SGM Hardt/Lauterbach geht’s nur um den Klassenerhalt

Die neue SGM Hardt/Lauterbach ist bereit für ihre erste gemeinsame Saison in der Bezirksliga. Mittlerweile wurden auch die Kader der drei Teams zusammengestellt.
Zum Start der neuen SGM Hardt/Lauterbach gab es für das Trainerduo Marco Lenz und Yannick Broghammer direkt harte Entscheidungen zu treffen. Denn nachdem man zu Beginn der Vorbereitung mit einem XXL-Kader – bestehend aus Spielern zweier Vereine, die nun gemeinsam an den Start gehen – trainierte, wurde Mitte Juli der erste personelle Cut gemacht.