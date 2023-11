Aus wirtschaftlichen Gründen: Backstube Saur in Dornstetten schließt

1 Die Backstube Saur in Dornstetten schließt. Foto: Regina Schwenk

Die Tage der Backstube Saur in Dornstetten sind gezählt: Die letzten Brötchen gehen am 25. November über die Theke. In Dornstetten ist es bereits die dritte Schließung einer Bäckerei in diesem Jahr, nachdem Ziegler bereits zwei Filialen aufgegeben hatte .









„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Matthias Saur, Geschäftsführer bei Bäcker Saur. Das Familienunternehmen aus Horb betreibt 17 Filialen in mehreren Landkreisen. In ein paar Tagen wird es eine weniger sein: Die Backstube in der Hauptstraße 29 in Dornstetten schließt zum 26. November.