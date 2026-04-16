Aus Tank von Lkw: Unbekannte haben auf dem Parkplatz Renchtal 450 Liter Diesel gestohlen

1 Als die unbekannten Täter rund 450 Liter Diesel entwendet haben, schlief der Fahrer der Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz Renchtal entlang der A5. Foto: dpa Aus dem Tank einer Sattelzugmaschine, die auf dem Parkplatz Renchtal entlang der A5 abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Donnerstag rund 450 Liter Diesel. Die Polizei ermittelt.







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Böses Erwachen hatte der Fahrer einer Sattelzugmaschine, als er am frühen Donnerstagmorgen seine Fahrt fortsetzen wollte und feststellen musste, dass der Tank der Sattelzugmaschine fast leer war. Der Grund: Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt rund 450 Liter Diesel aus dem Tank der Sattelzugmaschine, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz Renchtal entlang der Autobahn A5. Der Fahrer schlief in der Fahrerkabine, als bislang unbekannte Täter den Diesel im Wert von fast 1000 Euro entwendeten, heißt es weiter. Die Beamten der Verkehrspolizei Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.