Aus Sicherheitsgründen: Besucher dürfen den Bundeskanzler im Europa-Park nicht sehen

Friedrich Merz besucht am Samstag den Europa-Park. Für Bürger und Besucher gibt es jedoch keine Chance, das Ganze mitzuverfolgen.
Bei der Jubiläumsgala zum 50-jährigen Bestehen des Europa-Parks im Juli war er bereits in einer Videobotschaft an die Familie Mack zu hören, nun kommt er höchstpersönlich nach Rust: Bundeskanzler Friedrich Merz. Dahinter steckt das erste deutsch-französische Wolfgang-Schäuble-Demokratieforum, das vom Park ausgerichtet wird. Unter dem Motto „Demokratie wagen und leben“ sind dazu 40 junge Menschen aus Deutschland und Frankreich eingeladen – und so auch der Regierungschef.