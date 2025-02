Aus Rücksicht auf die Narren: Am Schmotzigen soll in Schörzingen Tempo 30 herrschen

Am Schmotzigen soll in Schörzingen Tempo 30 herrschen

1 Nur für einen Tag, nämlich am „Schmotzigen“ am 27. Februar, soll die Höchstgeschwindigkeit auf der Schörzigner Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden. Foto: Stefan Sauer/dpa

Weil am „Schmotzigen Donnerstag“ viele Narren im Ort unterwegs sind, haben Bürger den Antrag gestellt, dass an diesem Tag auf der Schörzinger Ortsdurchfahrt Tempo 30 herrschen soll.









Die „heiße Phase“ der Fasnet steht vor der Tür: Besonders am „Schmotzigen“ Donnerstag, der in diesem Jahr auf den 27. Februar fällt, geht es im Ort närrisch zu. Aus diesem Grund haben drei Bürger bei der Schömberger Stadtverwaltung einen Antrag gestellt, dass an diesem närrischen Tag entlang der Schörzinger Ortsdurchfahrt Tempo 30 herrscht.