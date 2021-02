Aus Rottweil in die Welt "Steinwolke"-Sänger gibt pikante Details preis

Der Fernsehsender WDR habe ihm im Zuge der mee2-Aufarbeitung eine Traumatherapie 2019 nach Italien in die Toscana finanziert, weshalb Haas sich nun in seinem Buch erstmals öffentlich frei äußern kann, erzählt er. Die Therapie habe ihm sehr geholfen. Vielen könnte Clemens Maria Haas auch aus "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" bekannt sein, der VOX-Soap, bei der der Musiker mit seiner Frau vor fünf Jahren dann in seine Wahlheimat nach Italien gezogen ist. Mit Italien hat er eine neue herzliche Heimat gefunden, in der er als Kirchenmusiker arbeitet. Nicht das erste Mal, in Rottweil war Haas bereits Münstersängerknabe.

Überraschend habe ein Verleger ihn kurz vor Weihnachten 2020 gefragt, ob er eine Biografie veröffentlichen wolle, berichtet Clemens Maria Haas. Da Haas aber immer Tagebuch geführt hatte – auch um sein Trauma zu überwinden – konnte er für reichlich Stoff sorgen und so sei es eher die Qual der Wahl gewesen, welche Geschichten in die Hände der interessierten Leser finden, erzählt der 60-Jährige.

"Man muss mutig Grenzen setzen", erklärt Clemens Maria Haas, seine Autobiografie sei deshalb auch nützlich und spannend für Menschen, die im Show-Biz Fuß fassen wollen und solche Erfahrungen vermeiden wollen. Denn diese schillernde Welt habe Schattenseiten, die "wie Menschenhandel in einem Mafiasystem wirken", sagt Haas offen. Er selbst kann ein Lied davon singen. Als junger Mann sei er "ganz naiv" in die Erfahrung gegangen, die schließlich zur Desillusionierung durch den Betrug des Managers und Verlegers geführt habe. "Ich bin in gewisser Weise ein Gefahrensucher", bekennt er.

Gitarrenunterricht hat der junge Clemens Maria Haas in Rottweil genommen, dann in Trossingen studiert. Sein zweites Standbein hat er sich als NDR-Sprecher aufgebaut. 1974 hatte das jüngste Familienmitglied Clemens Maria Haas mit seinem Adoptivbruder Dominic Dias die Gruppe "Steinwolke" gegründet. Der erste Auftritt der beiden fand in der Duttenhofer Villa in Rottweil statt. Danach kamen seine Brüder Konrad und Andreas hinzu. Das Ensemble war schließlich mit Uli Schmid aus Leonberg komplett. Die erste Langspielplatte (LP) veröffentlichte die Band noch vor dem Durchbruch Anfang der 1980er im Jahr 1978. Auftritte folgten in ganz Deutschland.

Die Band zerbach schließlich und löste sich auf – der Manager hatte unter anderem den Bruder im Zuge dieser Erpressung heraus gezwungen so zu tun, als wäre er und nicht Clemens Maria, der Sänger. Das hatte immer wieder für Spannungen gesorgt, erzählt der Sänger. Millionenfach geklickte Videos beweisen dies heute für jedermann sichtbar auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6Nh-R9tSHO8&t=98s

Zum Erscheinen seiner Biografie möchte Clemens Maria Haas nun eine Lese- und Musikreise durch die Buchhandlungen Deutschlands machen, bei der er Geschichten mit bekannten Hits, seiner Gitarre und seinem Gesang untermalen wird. Noch stehen die Tourdaten aufgrund von Corona in den Sternen, Anfragen habe er aber bereits, zum Teil auch aus der Schweiz.

Auf jeden Fall möchte er dabei seine Heimat Rottweil besuchen kommen. Was ihn mit seiner Heimat verbindet? "Ich liebe Rottweil über alles, die Gegend, die (Charakter-)Stärke der Menschen. Das Süddeutsche hat etwas Lieblich-herbes, eine interessante Mischung", findet Haas. Er liebt noch immer Maultaschen und Spätzle und hat sich sogar als Zeitungsausträger des Schwarzwälder Boten ausprobiert. Letztes Jahr war er an der Fasnet in Rottweil und trat auf. Anfang Februar feiert seine Mutter bald den 100-jährigen Geburtstag.

Vielleicht ist Clemens Maria Haas dann wieder in der Stadt?