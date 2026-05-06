Aus Psychiatrie in Emmendingen: Diese Hintergründe sind zur Flucht und zum gesuchten Straftäter bekannt

Ein Mann ist am vergangenen Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmedingen geflohen. Polizei und Klinik haben nun Hintergründe zur Flucht und zum gesuchten Mann gegeben.
Eine Woche nach dem Überfall eines psychisch kranken Insassen des Zentrum für Psychiatrie Emmendingen (ZfP) auf eine 12-jährige zwischen Vörstetten und Gundelfingen, ist schon wieder ein gefährlicher Straftäter aus der dortigen Psychiatrie verschwunden. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Freigänger, der nicht in die Klinik zurückgekehrt ist, sondern um einen Mann, der geflüchtet ist.