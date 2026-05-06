Aus Psychiatrie in Emmendingen: Diese Hintergründe sind zur Flucht und zum gesuchten Straftäter bekannt

Ein Mann ist am vergangenen Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmedingen geflohen. Polizei und Klinik haben nun Hintergründe zur Flucht und zum gesuchten Mann gegeben.

Eine Woche nach dem Überfall eines psychisch kranken Insassen des Zentrum für Psychiatrie Emmendingen (ZfP) auf eine 12-jährige zwischen Vörstetten und Gundelfingen, ist schon wieder ein gefährlicher Straftäter aus der dortigen Psychiatrie verschwunden. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Freigänger, der nicht in die Klinik zurückgekehrt ist, sondern um einen Mann, der geflüchtet ist.

Der Ausbruch des 26 Jahre alten Mannes ereignete sich bereits am 1. Mai. Nach Informationen unserer Redaktion kletterte er über einen Zaun der forensischen Abteilung des ZfP.

Fahndung blieb bisher erfolglos

Eine Fahndung wurde laut Polizeiangaben umgehend eingeleitet, dabei wurden zunächst mögliche Hinwendungsorte des Mannes und „weitere Ermittlungsansätze“ überprüft, hieß es am Mittwochabend. Allerdings führte nichts davon zu einer Festnahme, weshalb die Polizei nun fünf Tage später eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann herausgegeben hat und darauf hinweist, dass der Gesuchte als „potenziell fremdgefährdend“ eingestuft wird und dass man ihn nicht auf der offenen Straße ansprechen, sondern den Notruf 110 anrufen soll, wenn man ihm begegnet.

Mann hat auf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft eingestochen

Der Mann wurde im Juli 2025 durch das Landgericht Freiburg wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er stach am 24. November 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer auf einen Bewohner ein und verletzte vor seiner Festnahme einen Polizeibeamten, so ein Sprecher der Polizei in Freiburg.

Ministerium sieht keine Häufung

Obwohl es sich binnen weniger Tage bereits um den zweiten Zwischenfall mit einem gefährlichen Straftäter aus dem ZfP in Emmendingen handelt, könne man bei der Klinik keine besondere Häufigkeit von sogenannten „Entweichungen“ feststellen, so Markus Jox, der Sprecher des zuständigen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration in Stuttgart auf Nachfrage.

Im vergangenen Jahr habe es keinen Ausbruch aus dem Maßregelvollzug in Emmendingen gegeben. Genaue Zahlen veröffentliche man nicht, um angesichts der geringen Fallzahlen keine Rückschlüsse auf bestimmte untergebrachte Personen zu ermöglichen.