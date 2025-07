1 Eine tolle Gaudi, so ein Elfmeter-Turnier Foto: Karina Eyrich Neuer Termin für die „feucht-fröhliche Gaudi“ ist Samstag, 13. September, im Rahmen des Familientags.







Eigentlich sollte es am vergangenen Wochenende in Dotternhausen auf Tore-Jagd gehen. Nun gibt es, wie der Sportverein Dotternhausen auf Anfrage informiert, „aus organisatorischen Gründen“ einen neuen Termin: Das Elfmeter-Turnier findet am Samstag, 13. September, im Rahmen des Familientags statt.