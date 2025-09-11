Aus Offenburg in die Welt: Sängerin Madeline Juno erzählt, wann sie am glücklichsten ist

Die Sängerin Madeline Juno aus Offenburg hat dieses Jahr ihr siebtes Album veröffentlicht und stand bei „Sing meinen Song“ auf der TV-Bühne.
Vom Kinderzimmer im elterlichen Bandkeller zu Songs auf YouTube mit 13, dem ersten Album direkt nach dem Abi – und jetzt zur Teilnahme an der zwölften Staffel der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“: Die Sängerin Madeline Juno aus Offenburg, die heute in Berlin lebt, hat 2025 bereits ihr siebtes Album „Anomalie Pt. 1“ veröffentlicht. Im Interview verrät die 30-Jährige, wie ihre Songs entstehen, warum sie inzwischen auf Deutsch singt – und was sie an ihrer Heimat besonders vermisst.