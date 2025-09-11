Aus Offenburg in die Welt: Sängerin Madeline Juno erzählt, wann sie am glücklichsten ist

Die Sängerin Madeline Juno aus Offenburg hat dieses Jahr ihr siebtes Album veröffentlicht und stand bei „Sing meinen Song“ auf der TV-Bühne.

Vom Kinderzimmer im elterlichen Bandkeller zu Songs auf YouTube mit 13, dem ersten Album direkt nach dem Abi – und jetzt zur Teilnahme an der zwölften Staffel der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“: Die Sängerin Madeline Juno aus Offenburg, die heute in Berlin lebt, hat 2025 bereits ihr siebtes Album „Anomalie Pt. 1“ veröffentlicht. Im Interview verrät die 30-Jährige, wie ihre Songs entstehen, warum sie inzwischen auf Deutsch singt – und was sie an ihrer Heimat besonders vermisst.

Frau Juno, wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?

Puh, schwierig, das über sich selbst zu sagen. Ich denke: ehrlich, emotional und ehrgeizig. So empfinde ich mich selbst – als Mensch und als Artist.

Sie sind jetzt schon seit mehr als zehn Jahren im Musikgeschäft. Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich komme aus einem musikalischen Elternhaus – meine Eltern lernten sich durch ihre gemeinsame Band kennen. Mein Vater spielte Schlagzeug und meine Mama sang und spielte Keys. Ich bin damit aufgewachsen, dass jeden Sonntag die Band meiner Eltern bei uns im Keller geprobt hat. Mit 13 kaufte ich mir von meinem Taschengeld meine erste Gitarre und begann Songs zu schreiben und so kam eins zum anderen.

Ihre Songs sind sehr persönlich. Gibt es Themen, zu denen Sie immer wieder zurückkehren?

Ich bin schon ein kleiner Overthinker, (über-)analysiere Situationen und mich selbst und versuche, Sachverhalte und Gefühle zu verstehen. Daher gehe ich in meinen Songs immer wieder in die Abgründe und Ecken meiner Gedanken und Gefühle. Das ist wahrscheinlich die größte Konstante.

Was steckt hinter Ihrem neuen, siebten Album „Anomalie Pt. 1“?

Das Album ist in zwei Teile aufgeteilt, der erste kam im Juni, der zweite kommt nächstes Frühjahr. Es ist hier und da mutiger in der Produktion, elektronischer. Die Themen sind jedoch hier und da „einfacher“ und leichter, lebensbejahender. Ich bin sehr glücklich, das ist die größte Veränderung – und ich glaube, das merkt und hört man auch auf dem Album.

Wie entstehen Ihre Songs? Kommt erst der Text oder erst die Melodie?

Oft passiert alles gleichzeitig. Ich sammle meine Ideen, schreibe Tagebuch und Notizen, fahre damit ins Studio oder oft auch mit meinen Produzenten weg, um aus Berlin rauszukommen und frischen Wind zu spüren, und da schreiben wir dann eine Menge Songs. Meist kommt die Melodie zuerst und dann fülle ich alles mit Text.

Sie haben mit englischsprachiger Musik begonnen und singen inzwischen auch auf Deutsch. Warum?

Als Jugendliche war ich „fixiert“ auf die englische Sprache und konnte mit deutscher Musik wenig anfangen. Zwei englische Alben brachte ich raus und dann hatte ich Lust auf Veränderung. Ich wollte mich herausfordern und gucken, ob ich das kann. Das Schreiben in meiner Muttersprache gefiel mir tatsächlich sehr gut und ich blieb sozusagen kleben. Ich schreibe noch immer auf englisch, aber eben nicht mehr für mein Madeline Juno Projekt.

Wie kam es zu der Teilnahme bei „Sing meinen Song“ und wie war es?

Ich wurde im Oktober 2024 gefragt, ob ich dabei sein möchte. Natürlich hatte ich riesige Lust und die gesamte Erfahrung war einmalig. Es hat unglaublich Spaß gemacht, war eine ordentliche Herausforderung und einfach menschlich eine Bereicherung, so tolle Kolleginnen und Kollegen an der Seite zu haben.

Was vermissen Sie in Berlin an Ihrer Heimat Offenburg?

IIch vermisse die Nähe zu meiner Familie, die Ruhe und vor allem die Natur, den Schwarzwald. Ich bin so oft ich kann in der Heimat und finde vor allem den Dialekt, jetzt wo ich schon zehn Jahre in Berlin bin, so süß und nostalgisch. Als Kind wollte ich immer weg, immer raus aus der Kleinstadt. Heute fehlt sie mir sehr oft. Aber so gibt es immer Gründe, wieder nach Hause zu kommen.

Was inspiriert Sie außerhalb der Musik?

Ich male viel und gerne, bastle, sticke und probiere mich am Schmuck selbst machen. Außerdem lese ich sehr viel, liebe Videospiele (auch wenn dafür wenig Zeit ist), bekoche meine Freunde extrem gerne, bin gerne Gastgeberin. Ich mache recht viel Sport und beschäftige mich viel mit meiner Australian-Shepherd-Hündin Phoebe. Dieses Jahr habe ich angefangen, an meinem ersten Kinderbuch zu schreiben. Langeweile habe ich nie.

Auf welchen Moment in Ihrer Karriere sind Sie besonders stolz?

Jedes Jahr auf’s neue bin ich auf Tour am glücklichsten und am meisten erfüllt, wenn ich mein Team um mich habe, aber vor allem auch all die echten Menschen hinter den Streaming- und Verkaufszahlen sehen, wiedersehen oder kennenlernen kann – wir gemeinsam singen und tanzen und man denkt: Okay, dafür lohnt sich die Ungewissheit, harte Arbeit, das ewige Vergleichen, Angst-haben, Mut-zusammenkratzen und das Nach-außen-Kehren des Inneren.

Was steht in der nächsten Zeit an?

Diesen Sommer haben wir einige Festivals gespielt und bereiten uns jetzt auf die große Tour ab November/Dezember vor. Darauf freue ich mich unfassbar! Außerdem mache ich gerade den zweiten Teil des „Anomalie“-Doppelalbums fertig und bin schon sehr euphorisch, damit nach und nach an die Öffentlichkeit zu gehen.

Tour

Wer Madeline Juno live hören möchte, hat dazu im Rahmen ihrer „Anomalie Pt.1“ Tour die Möglichkeit. Sie kommt unter anderem nach Stuttgart, Frankfurt und Freiburg. Alle Termine gibt es online unter www.madelinejuno.com.